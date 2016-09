Manager pubblici, lo Stato li fa ricchi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Quanto percepisce un manager pubblico? La presidenza del consiglio ha raccolto le cifre in un bollettino, riferito alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali 2015, riferite a quanto guadagnato nel 2014, di cui Repubblica.it ha dato ampie anticipazioni. La premessa è che le cifre contenute non riguardano la corresponsione che deriva dall’ente, ma il reddito totale. Alcuni ruoli hanno avuto un avvicendamento da allora ad oggi, tuttavia il dossier è interessante per capire i livelli di reddito. Al primo posto c’è Fulvio Conti, con...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Pietro de Leo