Bersani scagionata la segretaria

Dopo essere stata assolta, in sede penale, dall'accusa di truffa aggravata ai danni della Regione Emilia-Romagna, ora Zoia Veronesi, storica collaboratrice dell'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, ha incassato un'assoluzione anche da parte dei giudici della Corte dei conti. E come lei non dovranno risarcire nulla, «non essendo presenti i profili di illiceità a loro contestati», gli ex dirigenti Bruno Solaroli e Gaudenzio Garavini. Respinte, dunque, le richieste della procura che chiedeva invece che i tre fossero condannati a risarcire la Regione con 37.251,36 euro per «indebita corresponsione della retribuzione di risultato» a Veronesi dall'1 giugno 2008 al 28 marzo 2010. In quel periodo infatti, secondo l'accusa, Veronesi avrebbe svolto solo formalmente il proprio incarico nella sede della Regione a Roma, dove si sarebbe dovuta occupare, come dirigente «professional», del «raccordo con le istituzioni centrali e il Parlamento» (incarico, scrivono i magistrati, creato ad hoc per darle la qualifica), mentre in realtà avrebbe continuato a fare da segretaria a Bersani. I 37.251 euro, avevano ricordato in udienza gli avvocati difensori Cristiana Carpano e Alfonso Viscusi, «rientravano nei 140mila inizialmente contestati nell'invito a dedurre, in cui si presumeva la nullità di tutti gli atti relativi all'incarico a Veronesi, chiedendo di restituire tutti i soldi percepito in quel periodo».

Redazione online