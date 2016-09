Berlusconi, Matteo e Giorgia un’alleanza vissuta pericolosamente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Poco meno di un anno fa, l'8 novembre 2016, i tre leader si erano ritrovati sul palco di piazza Maggiore a Bologna, in quella che sarebbe subito diventata la foto simbolo di una recuperata unità del centrodestra. Coesione durata lo spazio di un amen, crollata nella folle campagna elettorale per la conquista del Campidoglio. Da una parte la candidata Giorgia Meloni, fortemente invocata e sponsorizzata da Matteo Salvini, dall'altra Silvio Berlusconi, pronto a sostenere prima Bertolaso e poi Marchini pur di non appoggiare quella che, numeri alla mano, era evidentemente la candidatura migliore. Una querelle andata avanti per settimane, con lo strappo finale proprio quando sembrava essere imminente l'accordo.

Un periodo in cui le stoccate reciproche erano all'ordine del giorno. «Berlusconi è sotto scacco di Renzi per i diritti tv, ci sono in ballo interessi per centinaia di milioni di euro, insistere su Bertolaso può solo significare che si punta a perdere», questo l'affondo del leader del Carroccio, dopo che l'ex Cavaliere aveva definito i leghisti a Roma «tutti ex fascisti»; mentre la Meloni, dopo l'appoggio di Forza Italia a Marchini, parlava quotidianamente di «un nuovo Patto del Nazareno», con Berlusconi in soccorso del candidato renziano Roberto Giachetti. Una vera e propria guerra interna conclusa con l'esclusione dal ballottaggio del presidente di Fratelli d'Italia che si diceva sorpresa per «l'astio dimostrato dall'ex Premier in campagna elettorale».

Se Roma è stato il più clamoroso terreno di scontro, anche durante l'estate non sono mancate le polemiche. Neanche due settimane fa (18 settembre), Salvini, sul prato di Pontida, durante la tre giorni del Carroccio, aveva detto chiaramente di non voler essere «mai più schiavo di Forza Italia», rilanciando poi, due giorni dopo, con la proposta di primarie a tre nel centrodestra con Berlusconi e Parisi. Niente Meloni, dunque, che ieri è tornata sull'argomento: «Le leadership non si calano dall'alto ma sono i cittadini a sceglierle, io penso di avere le carte in regola per candidarmi alle primarie del centrodestra».

Proprio Parisi, individuato dall'ex Cavaliere come il possibile confederatore del nuovo centrodestra, è stato oggetto di altri attriti, neanche troppo nascosti: «Talvolta mi dà l'impressione di volersi collocare in un'area politica della quale un po’ si vergogna», la stoccata della Meloni. Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario della Lega: «Di Parisi non si sono ancora capite le idee e i compagni di viaggio. Il mio interlocutore è Berlusconi». Anche tra il leader del Carroccio e il presidente di Fratelli d'Italia il rapporto non è sempre stato idialliaco. «Salvini è il capo del principale partito, ma guidare il centrodestra è altra cosa» sottolineava la Meloni, in un'intervista a Il Tempo dello scorso 15 novembre. Resta ora da vedere se anche questa volta, l'unione del centrodestra abbia una data di scadenza precisa e a breve termine.

Andrea Barcariol