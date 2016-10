Grillo difende Mazzillo: "Anch'io ho avuto la tessera del Pd"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Avere la tessera del Pd non è reato, ovvio. E nemmeno avere degli amici. Però, quando si parla del MoVimento 5 Stelle, le due cose possono comunque diventare un "problema". Ieri, ad esempio, Virginia Raggi ha scelto il suo assessore al Bilancio. Si tratta di Andrea Mazzillo, un fedelissimo della sindaca, che però ha un passatto che, per i cultori del grillismo, potrebbe sembrare piuttosto "ingombrante". Mazzillo è stato (forse lo è ancora, chissà), amico di Daniele Ozzimo, ex assessore del Pd finito nell'inchiesta su Mafia Capitale . E per due volte si è candidato nel campo Democratico (prima nel XII municipio nella lista civica per Veltroni e poi alle primarie a sostegno di Nicola Zingaretti).

Un peccato mortale? Certo che no. Ma pare che qualche grillino non abbia affatto gradito la sua nomina. Così ci pensa Beppe Grillo a mettere le cose apposto. E ai cronisti che gli chiedono conto del passato Dem di Mazzillo replica: "Non sarà mica un reato, anch'io ho avuto la tessera del Pd, non ve l'ho mai detto? La presi ad Arzachena".

Redazione online