Nel Lazio i beni immobili confiscati alle mafie risultano 1.270, il 65,7% di questi è attualmente sotto la gestione dell’Anbsc, la parte restante è già stata destinata. Oltre il 90% di tutti gli immobili confiscati si trova nelle province di Roma e Latina. A livello regionale, circa il 52% degli immobili, è stato destinato ai Comuni come prevede la legge, a livello regionale la tipologia «prevalente» di immobile confiscato è rappresentata per il 31,3% dall'appartamento in condominio, mentre il 15,6% da box, garage e posti auto e il 10% dai terreni agricoli. In tutte le province laziali, eccezion fatta per Viterbo, la quota degli immobili che risulta «in gestione» supera quella relativa ai «beni destinati». I comuni del Lazio interessati dalla confisca di almeno un bene confiscato, sono 86 (su 378), ossia il 28%. Circa il 90% dei Comuni sono localizzati nelle province di Roma, Frosinone e Latina 538.

A. S.