«Basta con i diktat dei magistrati Vogliono solo processi infiniti»

Il leader dei penalisti, che negli ultimi giorni non ha risparmiato forti critiche all’Anm e soprattutto al presidente Piercamillo Davigo sul tentativo di dettare l’agenda di Governo delle riforme, è tornato senza mezzi termini sull’argomento. «È grave che il sindacato delle toghe si ponga di traverso a ogni riforma, da ultima quella del processo penale. Davigo vorrebbe interrompere la prescrizione dopo il primo grado, creando così processi senza fine. E la magistratura di fatto si oppone a tutte le norme che mirano a velocizzare il processo. Noi non siamo affatto d’accordo, né sulla prescrizione né sulla partecipazione a distanza».

Sulle riforme i «diktat» della magistratura sono un leitmotiv, e la politica, ha ribadito Migliucci a Orlando, «non deve cedere a tali pressioni e ingerenze». Pressioni che nelle ultime settimane hanno fatto porre più volte la questione della possibile fiducia sul provvedimento e creato polemiche in Parlamento: «Sono convinto che la riforma della giustizia debba andare avanti», ha detto il Guardasigilli a margine del Congresso.

«Tutti hanno l’interesse a un processo penale più rapido come condizione per assicurare le garanzie e come le condizione perché giustizia sia fatta». Sulla possibilità che venga posta la fiducia sul disegno di legge, Orlando ha replicato: «Vedremo, ancora non lo sappiamo». Certo è che «questa riforma va fatta e va fatta adesso», ha affermato il Guardasigilli, «perché se non si reagisce oggi all'affaticamento e anche alla crisi del processo penale, agganciandosi alla concreta attuazione dei principi, temo che il populismo possa risalire ai principi stessi e metterne in discussione le ragioni fondamentali».

Anche Migliucci nella sua relazione ha lanciato un messaggio chiaro: «Basta con il populismo penale», con la ricerca del «facile consenso» da parte del legislatore. Le riforme devono essere razionali, organiche e di sistema.

Ma nel Congresso dedicato al rilancio della separazione delle carriere, il leader dei penalisti ha posto l’accento sul fatto che non solo il tema non sia «ulteriormente procrastinabile», ma siano «urgenti» anche la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Sono mancate «risposte chiare sui magistrati in politica e sui fuori ruolo», quando è una la sola strada possibile: «Non può essere consentita la spola tra funzioni giudiziarie e incarichi nella politica»; il magistrato che si impegna in Parlamento o al governo deve «necessariamente lasciare la funzione giudiziaria e non farvi più ritorno».

Neanche da parte del ministro della Giustizia sono mancate «frecciatine» alle toghe: Orlando si è detto «preoccupato» dal fatto che in questa fase una «campagna elettorale permanente che si consuma all’interno della magistratura, rischia di far dire delle cose di cui poi gli stessi protagonisti non sono pienamente convinti».

«Se dovessi proporre una riforma davvero indolore e non soggetta ad accuse di pregiudizio all'autonomia e all'indipendenza della magistratura - ha aggiunto - proporrei una unificazione di tutti turni elettorali che i magistrati sono chiamati ad affrontare, perché superare il clima di campagna elettorale permanente che caratterizza la magistratura probabilmente consentirebbe già di fare un passo avanti significativo».

