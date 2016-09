«Assolto sul sisma Accanimento senza fine»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Assolto perché il fatto non sussiste. Per l’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, si è concluso così, con la pronuncia del giudice del Tribunale dell’Aquila, Giuseppe Grieco, il processo «Grandi rischi bis», che lo vedeva alla sbarra per omicidio colposo plurimo. L’accusa a Bertolaso nasceva da una frase pronunciata al telefono, e intercettata, il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del terremoto che devastò l’Aquila. In quell’occasione, il capo della Protezione civile disse di voler organizzare «un’operazione mediatica» con l’intento di «rassicurare la gente». Per l’imputato, la procura generale aveva chiesto tre anni di carcere. Il filone principale del processo, che vedeva fra gli accusati sette esperti della Commissione Grandi Rischi, si era già concluso con l’assoluzione definitiva di tutti gli imputati, ad eccezione dell’allora vicecapo della Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, condannato a due anni di reclusione (pena sospesa). Per Bertolaso è la fine della gogna mediatica.

Bertolaso, il suo primo pensiero quando ha appreso dell’assoluzione?

«Per la mia famiglia, che in questi anni ha sofferto da morire e che oggi ritrova, finalmente, un po' di serenità. E per tutti i volontari della Protezione civile, che hanno dovuto subire...

Luca Rocca