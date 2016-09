Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Secondo il Rapporto «Ecomafie» 2015 nel Lazio sono state accertate 2.255 infrazioni contro l'ambiente, ovvero il 7.7% del totale nel Paese. Per quel riguarda il complesso iter del «ciclo dei rifiuti», invece, 486 sono state le infrazioni accertate, 449 le denunce e 175 i sequestri. Il Lazio è al quinto posto nazionale per reati ambientali accertati e, per il quarto anno consecutivo, subito dopo le «tradizionali regioni a presenza mafiosa». Nella classifica nazionale della corruzione il Lazio si piazza al quarto posto con 26 inchieste in corso. Mentre per quanto riguarda le Archeomafie, invece, il Lazio ha la maglia nera in assoluto sul piano nazionale con 148 reati che costituiscono il 17,4% del dato italiano. Altrettanto gravi continuano ad essere gli illeciti contro la fauna 561 nel Lazio e gli incendi dolosi 248, dei quali 67 in provincia di Frosinone e addirittura 150 a Latina.

A. S.