«Presidente, io sono a metà della sua strada»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



A Silvio Berlusconi, per i suoi ottant’anni, sono arrivati anche gli auguri di Francesco Totti, che solo pochi giorni fa ha tagliato il traguardo delle quaranta primavere: «Buongiorno Presidente, volevo farle tanti auguri per i suoi 80 anni. Io sto a metà e fra un pò la raggiungerò». «Siamo tutti e due della Bilancia - ha continuato il capitano della Roma in un video pubblicato da Sport Mediaset - siamo due persone che sono andate sempre d’accordo e ci stimiamo entrambi. Un abbraccio e tanti auguri di nuovo».

Lui. Fra.