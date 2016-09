Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Imbarazzanti, sconvenienti. Da nascondere o, all'occorenza da rimandare a casa. I poliziotti e carabinieri che sabato scorso erano impegnati nel servizio a Pescina dove la presidentessa della Camera Laura Boldrini è intervenuta al meeting nazionale di Centro Democratico sono stati "invitati" a chiudersi in macchina. A "mimettizzarsi" per non urtare la sua sensibilità...

Silvia Mancinelli