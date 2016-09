La rivoluzione Porno Democratica

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Lui: «Quindi ti piace sentirti troia?!». Lei: «Sì, mi piace». Questo è un dialogo realmente accaduto, registrato. Non pensate male. Non c’entrano niente antichi fasti di Olgettine ed epiche varie. Ma c’entra il Pd. Già perché il «lui» è Rocco Siffredi. La lei è l’ormai nota Filomena Mastromarino, giovane e ben fornita donna pugliese che fu delegata addirittura all’assemblea nazionale del Pd. E non è, questo dialogo, un’intercettazione scivolata dalle Procure ai giornali, ma un video postato sulla bacheca del Rocco nazionalpopolare. La ragazza vuol fare la pornostar, e lui le fa una specie di colloquio, postato alla mercè degli utenti (questo più altri video hanno generato di un milione di visualizzazioni).

Contrordine, compagni, perché il gonfalon selvaggio, come D’Annunzio intendeva qualcosa di facilmente intuibile, ora pende a sinistra. A vuoto ogni slancio di moralismo degli ultimi anni. Anzi no...

VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Pietro De Leo