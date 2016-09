La rivoluzione P orno Democratica

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Lui: «Quindi ti piace sentirti troia?!». Lei: «Sì, mi piace». Questo è un dialogo realmente accaduto, registrato. Non pensate male. Non c’entrano niente antichi fasti di Olgettine ed epiche varie. Ma c’entra il Pd. Già perché il «lui» è Rocco Siffredi. La lei è l’ormai nota Filomena Mastromarino, giovane e ben fornita donna pugliese che fu delegata addirittura all’assemblea nazionale del Pd. E non è, questo dialogo, un’intercettazione scivolata dalle Procure ai giornali, ma un video postato sulla bacheca del Rocco nazionalpopolare. La ragazza vuol fare la pornostar, e lui le fa una specie di colloquio, postato alla mercè degli utenti (questo più altri video hanno generato di un milione di visualizzazioni).

Contrordine, compagni, perché il gonfalon selvaggio, come D’Annunzio intendeva qualcosa di facilmente intuibile, ora pende a sinistra. A vuoto ogni slancio di moralismo degli ultimi anni. Anzi no, perché ogni «ismo» comporta il nascondimento vizioso del suo contrario, fin quando non emerge in maniera più o meno roboante. E così ecco che a Firenze ancora v’è memoria delle feste Ds nella Fortezza da Basso, dove arrivavano ballerine di lap dance a confortare i pensosi animi.

Una tradizione che si irradia, in contesti diversi, anche nella mutazione piddina. Così, cinque anni fa, a Ravenna, nelle more della festa Pd, si svolse un motoraduno con annesso spettacolino sexy dove si dimenava una spogliarellista in topless. Con grande sturbo delle donne del partito, pronte a puntare il dito, in un post pubblicato sul sito del partito locale, contro quella «sottocultura» che vuole le donne «fuori dal lavoro, prive di dignità e valore, proponendo come fatto normale la mercificazione del corpo femminile». Una reazione comprensibile, per un mondo che raccoglie, in parte, la tradizione del femminismo.

Ma spesso gli istinti, di occhio e di mano, non rispondono alle antenne dell’ideologia. E nessuno rimane insensibile al fascino di due belle gambe scoperte da una gonna svolazzante, tanto che quello fu il manifesto della Festa dell’Unità di Roma nel 2011. Né, tantomeno, rinuncia a buttare un occhio a una minigonna in jeans quasi inguinale che fascia un didietro ben proporzionato, dalla cui tasca spunta una copia dell’Unità. Trattasi dell’immagine per la campagna di rilancio del quotidiano nel 2008, ideata da Oliviero Toscani, che suscitò apre polemiche e l’attenzione della stampa straniera.

Ma non finisce qui. Perché nel 2009, nella festa Pd di Campi Bisenzio, fece il suo ingresso la pornostar toscana Laura Panerai, in un incontro - dibattito dal titolo «Lunedì a luci Rosse o quasi, ovvero sesso/ossesso». Si è evoluta quella sinistra tutta confronti fiume e cineforum, falciata dal famoso grido di Fantozzi stremato dalle visioni a ripetizioni della Corazzata Potemkin. Ora, il convegno diventa stimolante, nel senso più anatomico del termine. E allora ecco comparire in un appuntamento dei giovani Pd di Napoli, nel 2014, l’altra pornostar Valeria Visconti, in un «panel» dal titolo «Pornosofia, il valore dell’erotismo». Nella stessa occasione fu chiamata come ospite anche la «sexy maga» Lisa Torrisi.

Ma non basta, perché il Porno si insinua anche in una delle fucine del pensiero gauchista di casa nostra, Micromega, che ha modo non solo di intervistare l’attrice hard Valentina Nappi, ma anche di ospitarne, sulla pagina-blog, corposi interventi, del tipo «Oggi il fascismo si chiama capitalismo», oppure «Abbasso la madonna» (sì, proprio così, anche in minuscolo).

Ma non è solo il Pd a scoprire il Porno, anche viceversa. Il caso della signorina Mastromarino (che d’ora in poi, a quanto apprendiamo, avrà il nome d’arte di Malena), non è isolato. Fece gran rumore, nel 2011, la vicenda dell’ex segretaria Pd di San Miniato (Pisa), attivissima nel censurare con interventi pubblici l’epopea festaiola di Berlusconi. La giovane, alla passione politica affiancava quella artistica, e perciò eccola cimentarsi in un film dal titolo «È venuta a saperlo mia madre», della CentoXCento, una casa di produzione che realizza film hard con attrici amatoriali. Quando oltre alla madre vennero a saperlo tutti, si scatenò il finimondo, dove però i dem locali fecero quadrato attorno alla sventurata manzoniana, appellandosi al «diritto di essere lasciata in pace». Più tenue l’aneddoto, nel 2012, della segretaria Pd di Cornate d’Adda, in Brianza, che pubblicò sul suo profilo facebook alcune proprie foto sexy. Anche lì, gran clamore, e la donna poi rimosse quelle immagini. Insomma, chi sperava in una sinistra al massimo in minigonna si sbaglia. Anche là non si disdegnano calze a rete, dildo, dvd hard. Avanti popolo, è il Pd, il Porno Democratico.

Pietro De Leo