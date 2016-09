Troppe buche in strada Non si fa la maratona

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La Trenta del Mare non s’ha da fare. A dieci giorni dalla gara competitiva aperta a tutti i podisti d’Italia, l’amministrazione municipale rovina la festa e invita al divano. «Troppe buche a Ostia, correre è pericoloso per la pubblica incolumità». Via i cronometri, nel cestino le pettorine, scarpe nell’armadio e basta dieta. Perché la doccia fredda per i partecipanti alla gara in programma il 9 ottobre è arrivata a preparazione ultimata. Ma soprattutto a spese sostenute. «Cinque mesi fa abbiamo inoltrato la rituale richiesta di autorizzazione della "30 KM del Mare di Roma", in programma a Ostia il 9 ottobre 2016 - spiegano gli organizzatori della Run Race Management -. Il 14 giugno la conferenza dei servizi che avrebbe dovuto esprimere un parere in merito, ha dato il proprio assenso. Martedì (27 settembre n.d.r.), durante una nuova conferenza dei servizi dedicata ad altri eventi sportivi in programma sul territorio nei prossimi mesi, la Direzione Tecnica del X Municipio ci ha comunicato il diniego dell’autorizzazione per la "Trenta del Mare", perché le strade di Ostia sono piene di buche e l’amministrazione non ha i fondi per ripararle. Nella stessa occasione è stata inoltre negata l’autorizzazione per il Trofeo Licenze di gennaio, che si ripete da 10 anni, in quanto a novembre e dicembre pioverà e si formeranno altre buche».

La motivazione, ritenuta dagli stessi organizzatori «paradossale», è riportata nero su bianco nella lettera protocollata e inviata dagli uffici del X Municipio agli organizzatori della manifestazione ieri: «La direzione non autorizza l’iniziativa sportiva - si legge - in quanto le strade interessate dall’evento podistico, ricadenti su questo territorio, gravano in una condizione manutentiva pericolosa per la pubblica incolumità connessa al transito di pedoni, automezzi, cicli e motocicli». Questo perché, «l’ufficio scrivente dal 1 luglio 2016 è stato di fatto impossibilitato a provvedere alla manutenzione ordinaria di dette strade a causa del vuoto manutentivo conclamato per il quale al momento non è possibile indicarne la fine».

Eppure il percorso precedentemente definito per la gara è sempre il solito: dallo stadio Stella Polare, in via Mar dei Caraibi, a via dei Pescatori, passando per l’Idrovora sulla Longherina e da lì a Ostia Antica attraverso gli scavi (con il permesso già accordato dalla Sovrintendenza), Tor Boacciana, Tor San Michele, lungomare e Pineta. I punti principali e più belli di Ostia, ma da sempre con l’asfalto dissestato. «Proprio per questo la decisione del Municipio ci lascia sconcertati - aggiungono gli organizzatori -, tanto più perché comunicata con notevole ritardo. Oltre a causare danni alla nostra associazione, il "no" ha provocato disagi alle centinaia di atleti che, pagando la quota di iscrizione nei tempi previsti, avevano programmato la partecipazione».

Silvia Mancihnelli