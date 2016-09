Sugli stipendi la Maggioni ignora Cantone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Mamma Rai ha affrontato «a modo suo» il problema del tetto ai maxistipendi dei dirigenti e i rilievi fatti all’azienda dall’Autorità nazionale anticorruzione. La Rai (che ieri è stata sentita in Commissione di Vigilanza) ha varato un piano per attuare il tetto di legge a 240mila euro annui (che non sono poi pochi), ma prevedendo anche delle eccezioni. Il che ha sollevato un polverone di polemiche.

«Con il regolamento sugli stipendi - ha detto la presidente della Rai Monica Maggioni nel corso dell’audizione in Commissione - l’azienda stabilisce che c’è un modo per cui il limite può essere applicato garantendo il futuro dell’azienda. Dire che non si possa mai avere un manager con uno stipendio sopra i 240 mila euro è molto pericoloso».

La presidente ha spiegato, più in dettaglio, che è stata individuata una linea...

A. A.