Per i nuovi loghi spesi 350mila euro E il canone in bolletta rende poco

La nuova dirigenza della Rai, in questi giorni, si sta giocando il tutto per tutto. Come spesso accade alle persone nelle situazioni di crisi anche la Rai «si è rifatta il trucco», lanciando una inedita grafica. I nuovi loghi a colori hanno suscitato la curiosità, e poi le ire, di molti «interni», visto che l’opera è stata, anche questa volta, «esternalizzata», cioè affidata a terzi. Il Tempo ne ha dato puntualmente notizia e ieri l’Espresso ha pubblicato l’entità della spesa: «Nuovi loghi e grafiche sono costati 350mila euro».

Il sindacato autonomo Snap, che aveva denunciato l’affidamento a una società esterna del lavoro, aveva anche inviato una lettera ai vertici Rai, chiedendo perché i loghi non erano stati realizzati dalla Direzione Creativa dell’azienda stessa e quanto fosse stato sborsato per il lavoro. Ora quello stesso sindacato autonomo, che ha anche presentato un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale, mastica amaro. I coordinatori del Sindacato Nazionale Autonomo Produzione TV si domandano con dispiacere perché abbiano dovuto apprendere da un organo di stampa quella cifra che loro avevano chiesto ai dirigenti dell’azienda. «Forse - affermano con una battuta - la prossima volta che desideriamo sapere qualcosa potremmo domandarlo direttamente ai giornalisti».

Così anche il restyling diventa una spina nel fianco di una Rai che sta passando un pessimo momento. Dal tetto ai maxistipendi dei dirigenti, ai rilievi dell’Anac: la Rai ha...

Antonio Angeli