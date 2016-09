Ma Briatore lo tradisce: «Caro Silvio, voto sì»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Mancano poco più di due mesi all’appuntamento con le urne. Il 4 dicembre gli italiani dovranno scegliere tra il sì e il no al referendum sulla riforma costituzionale. La campagna elettorale, iniziata da mesi, è entrata nel vivo. E le opposte fazioni fanno a gara per accaparrarsi i migliori «testimonial». Che a dire il vero non si fanno certo pregare e anzi, colgono qualsiasi occasione per dichiarare pubblicamente il proprio voto.

Così, a favore di telecamere e taccuini, si consumano «tradimenti» a dir poco epocali. Ieri, ad esempio, Flavio Briatore ha ufficialmente tradito il suo amico Silvio Berlusconi.

«Io voterò sì al referendum di Renzi perché c’è un programma sul turismo molto forte da parte del primo ministro e mi auguro che vinca le elezioni - ha dichiarato ospito di Nicola Porro a Matrix -. Io non ho paura del diavolo, non ho paura dei comunisti perché non credo mangino i bambini e Renzi non mi sembra il prototipo del comunista».

E se il premier conquista un elettore inaspettato, ne perde uno storico. Non è la prima volta che Carlo De Benedetti, editore del Grusppo Espresso e storica «tessera numero uno del Pd», confessa le proprie perplessità sulla riforma costituzionale legate, soprattutto, alla mancata modifica, almeno per ora, dell’Italicum. Ma ieri, in un’intervista al Corriere della Sera ha deciso di rincarare la dose: «Al referendum costituzionale voterò no e, se il fronte contrario alla riforma dovesse prevalere, il premier Renzi dovrebbe dimettersi».

In realtà quella dell’Ingegnere non è una bocciatura del suo amico Matteo. Piuttosto una previsione di ciò che verrà. «Non credo che, vincesse il no, Renzi lascerà la politica - è la sua analisi -. E per fortuna, perché ha dimostrato di avere energia e qualità. Berlusconi, comunque finisca il referendum, ci guadagna: anche se vince il sì Renzi avrà bisogno di lui. La scelta di Parisi si spiega così. Insieme, Renzi e Parisi si accorderanno, ridimensionando la sinistra e restituendo Salvini alle valli che aveva disceso con orgogliosa sicurezza».

Lui. Fra.