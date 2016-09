Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Con Salvini non si vedeva da poche settimane. Con Meloni invece i poti erano stati tagliati dal giorno in cui, durante la campagna elettorale per Roma, il Cav aveva deciso di appoggiare Alfio Marchini. Ma l'incontro tenutosi ieri in via Rovani, nella casa milanese di Silvio Berlusconi, assume un'importanza fondamentale, non tanto o non solo perché...

Carlantonio Solimene