Highlander e la premiership del centrodestra

Rieccolo. Highlander Berlusconi, l’unico e immortale, a giocare su più tavoli non conosce avversari. Martedì si dilettava, in un’intervista a Chi, in riflessioni vagamente crepuscolari sulla vita. Ieri eccolo giganteggiare come ai vecchi tempi in un vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni consacrato in una nota perentoria: deciso no al referendum, niente sostegno a eventuali governi figli di operazioni di palazzo, l’intenzione di una comune proposta di legge elettorale. Insomma, il Cavaliere Festeggiato che doveva riposarsi dagli acciacchi e dalle delusioni cancella la narrazione infermieristica degli ultimi mesi per rimettere i piedi nel desolante scenario del centrodestra. Spazza via tentazioni neo Nazarene, come quella accorata che Verdini gli ha rivolto da queste pagine. Spegne baldanzose accelerate alla Parisi che forse pensava, con troppo ottimismo, di «far da sé». E, da ultimo, copia il giullare a cinque stelle: come Grillo, Lui si riprende il partito allo sbando, rimette al loro posto i politicanti litiganti, ridimensiona aspirazioni e sogni di gloria altrui. In questo scenario, nella nuova stretta di mano con la Lega e Fratelli d’Italia, esultano i Toti, i Brunetta, quanti si vedevano già sulla panchina ai giardinetti e ora rivendicano il ritorno a una coalizione in senso classico. Nella speranza (vana) che non sia l’ennesimo fuoco d’artificio - bello a vedersi quanto rapido a spegnersi - per far sì che l’ingranaggio funzioni occorrerebbe subito un criterio per la premiership. Perché di paci fulminee e liti infervorate il popolo di centrodestra non ne può davvero più.

Gian Marco Chiocci