Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Chissà se c'ha pensato veramente, se c'ha anche provato o se, come spesso gli è capitato, la sua era solo una battuta goliardica. Di certo, se ci avesse provato, nessuno si sarebbe stupito. Anzi, sarebbe stata una mossa in pieno Berlusconi-style. A raccontarla è Ezio Greggio, 33 anni di carriera interamente passati a Mediaset che, in occasione degli 80 anni del Cavaliere, rilascia un'intervista al giornale raccontando qualche aneddoto del suo rapporto con l'ex premier.

Il primo è legato alla Juventus. "Appena comprò il Milan - racconta - a una cena da Giannino mi disse: 'Ma tu Ezio tifi il Milan?'. E io: 'No sono juventino, sono nato in Piemonte'. E lui: 'Guarda che Emilio Fede era juventino ma ora tifa il Milan'. Risposi sorridendo: 'Ahahah... no Silvio sono e rimarrò sempre tifoso della Juve'. Si fermò un attimo a pensare, diventando quasi serio e poi sbottò: 'Allora mi compro anche la Juve'".

Ma non finisce qui. Greggio racconta anche un altro aneddoto legato, però, al Milan: "Un'altra volta andai da lui a discutere un contratto. Mi disse: 'Ma se io mercoledì ti facessi giocare 10 minuti nell'amichevole che il Milan gioca al Bernabeu contro il Real rinunceresti all'aumento?' Non esitai: 'Non c'è cifra. Certo, rinuncio subito'. Non giocai a Madrid ma mi diede l'aumento senza più continuare la discussione".

Redazione online