Carissimo Silvio, seduto in un caffè non posso che pensare a te… Passano gli anni ma ottanta son lunghi e tu, ragazzaccio, ne hai fatta di strada. Scherzi canori a parte (sai che sono molto ferrato in materia), domani, 29 settembre, è un gran giorno per te, per la storia di molti di noi e anche dell’intero Paese. Anche di chi ti ha sempre osteggiato e che tu hai costretto a una perenne e vana rincorsa, guardando una spanna più avanti di tutti in quella frazione di tempo che distingue, come nel calcio, i fuoriclasse dai calciatori comuni. Non vado oltre nelle similitudini, perché questo mio messaggio di buon compleanno - ringrazio il direttore Chiocci per avermelo chiesto - non vuol essere né un servo encomio né un codardo oltraggio. Ma nessuno potrà mai cancellare l'intuizione grandiosa della discesa in campo, lo sbaragliare in un baleno la fu gioiosa macchina da guerra dei comunisti mai pentiti che stavano per acchiappare il potere: quel '94 fu un secondo '48, e cambiò la storia restituendo legittimità e speranza a un popolo orfano, disperso e smarrito: quel ventre sommerso d'Italia che tu hai saputo vellicare e nobilitare, e dargli una guida...

Denis Verdini