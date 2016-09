Renzi scippa al Cav il ponte sullo Stretto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Dopo «meno tasse per tutti» e «la stagione delle riforme», Renzi scippa a Berlusconi anche la battaglia per il ponte sullo Stretto di Messina. Quel Ponte può «creare centomila posti di lavoro», profetizza il presidente del Consiglio nel corso dell’assemblea che celebra i 110 anni del gruppo Salini-Impregilo. Il premier, pronto ormai a mettere sul tavolo qualunque carta in vista del referendum, definisce l’opera come «parte del completamento della Napoli-Palermo». E poi, rivolgendosi direttamente a Pietro Salini, numero uno del Gruppo: «Se siete nella condizione di sbloccare le carte e di sistemare quello che è fermo da 10 anni - afferma - noi ci siamo». «Questa sfida - aggiunge - che voglio lanciare in modo provocatorio, non è slegata con il resto, ma si collega con quello che in questi anni abbiamo cercato di terminare, le opere degli altri. La Variante di Valico, la Quadrilatero fra Umbria e Marche, il tema del Terzo valico fra Liguria e Piemonte, la Napoli-Bari e naturalmente la Salerno-Reggio Calabria che dal 22 dicembre sarà percorribile senza più un cantiere». Tra quelli che il premier definisce sbrigativamente «altri», c’è in buona parte il Cavaliere. E quello che i suoi governi di centrodestra non sono riusciti a portare a termine è dovuto all’impenetrabile fuoco di sbarramento della sinistra di cui lo stesso Renzi fa parte. Il senatore di Forza Italia, Altero Matteoli, già ministro delle Infrastrutture nell’ultimo governo Berlusconi commenta con amara ironia: «Viene proprio da ridere di gusto a sentire Renzi sul Ponte sullo Stretto di Messina. Adesso mi aspetto che anche i più riottosi nel Pd e nella sinistra, quelli che hanno urlato allo scandalo contro Berlusconi e il suo governo che il Ponte lo stavano costruendo, dicano di aver cambiato parere. Oppure che si siano piegati al volere dello statista fiorentino. Aspettiamo e vediamo». Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera: «Pure il ponte sullo Stretto... Non ho parole... Non ci sono soldi per le pensioni, per il terremoto, per le case popolari, ma Renzi? La spara grossa... Ormai siamo alle #RenziVendite. Appuntiamoci in agenda la data del 4 dicembre e diciamo no alle balle di questo Governo # Referendum #Io Voto No». E che Renzi stia facendo sua la politica che fu del Cav non è solo il centrodestra a dirlo: «È evidente - afferma l’ex Pd Pippo Civati, oggi fondatore di Possibile - che l’annuncio del premier Renzi circa il ponte sullo Stretto e i centomila posti di lavoro che ne seguiranno, rappresenti un sincero tributo per gli 80 anni del suo padre spirituale Silvio Berlusconi: nei toni, nelle parole e nelle contraddizioni». E poi aggiunge: «Assieme alla dichiarazione di Galletti («la riforma che il centrodestra ha sempre voluto»), anche il ponte sullo Stretto è un’evidente strizzata d’occhio all’elettorato di centrodestra in vista del 4 dicembre». L’idea del ponte sullo Stretto è antica, in fondo, quasi quanto lo Stretto stesso. Ne realizzarono uno galleggiante su barche già i romani, nel 251 avanti Cristo. Fu un cavallo di Battaglia di Ferdinando II di Borbone Re delle Due Sicilie e poi una delle imprese che avrebbe voluto affrontare l’Italia unita. Ma il primo che ha dato all’opera un impulso di realtà è stato il premier Silvio Berlusconi. E sarà forse per questo che, ieri, Velina rossa ironizzava sulle ultime iniziative del premier. «Ormai l’immedesimazione tra lui e Berlusconi- scrive - è totale». E ancora: «Entro fine mese Renzi annuncerà di voler comprare il Milan».

Antonio ANgeli