Referendum Costituzionale, Flavio Briatore "tradisce" Silvio Berlusconi

Visto così è proprio un tradimento, peraltro consumato alla vigilia dell'ottantesimo compleanno di Silvio Berlusconi. Uno degli amici del Cavaliere ha infatti dichiarato pubblicamente come voterà al referendum costituzionale del 4 dicembre. E sarà un sì (l'ex premier, al contrario, sostiene il no). Si tratta di Flavio Briatore che, ospite di Nicola Porro a Matrix, promuove il premier Matteo Renzi: "Io voterò sì al referendum di Renzi perché c'è un programma sul turismo molto forte da parte del primo ministro e mi auguro che vinca le elezioni. Io non ho paura del diavolo, non ho paura dei comunisti perché non credo mangino i bambini e Renzi non mi sembra il prototipo del comunista".

Redazione online