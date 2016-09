E Berlusconi vede Meloni e Salvini

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Arrivare a 80 anni. E, forse, per Silvio Berlusconi gli auguri cantati con una vecchia canzone sono stati apprezzati, anche se è stato Denis Verdini a 'cantarlà. Perchè quella rima rivista «seduto in un caffè non posso che pensare a te», nata dal paroliere dei parolieri, Mogol, e dal genio musicale di Lucio Battisti, si intitola proprio "29 settembre", giorno in cui l'ex premier spegne 80 candeline. Le cronache, a limite tra gossip e politica, e i rumors di palazzo raccontano di un Verdini che bussa alla porta di Arcore per un incontro. Torna a bussare da quando, all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo l'operazione a cuore aperto di Berlusconi, quella porta è rimasta chiusa con la frase secca ma gentile: "Ammessi solo familiari". E questa lettera al presidente di Forza Italia sembra proprio che cerchi la chiave per entrare. Verdini sulle pagine de Il Tempo si lascia andare e augura al «ragazzaccio» buon compleanno che «non vuol essere né un servo encomio né un codardo oltraggio».

C'è chi potrebbe vederci un tentativo di riavvicinamento, atto a soddisfare retroscena politici che parlano di Berlusconi tentato da un accordo con Matteo Renzi per modificare l'Italicum. Deus ex machina, proprio Denis Verdini, da sempre mediatore e quasi padrino di quel patto del Nazareno, che vide Berlusconi varcare la soglia della sede del Partito democratico. È proprio su questo che il senatore, oggi leader di Ala, gruppo parlamentare nato come sostegno esterno dell'esecutivo, regala all'ex Cav «un dubbio quasi amletico: se il Nazareno lo avessi portato in fondo tu, sarebbe stato un bene o un male per l'Italia? A te l'ardua sentenza, carissimo Presidente». Per Verdini «varcare la soglia del Nazareno accanto al nuovo leader dei tuoi avversari» è stato un «sussulto di gioia». «Mi sembrava una grande rivincita - scrive -, la nemesi perfetta di vent'anni di guerriglia civile, la plastica dimostrazione che - alla faccia di tutto e di tutti - Berlusconi era ancora il centro vitale della politica». Per Verdini infatti ora più che mai «tocca per destino a chi è nato grande ergersi sulle difficoltà e fare luce quando il buio è più fitto. Tocca a te, Silvio» e questo «intendiamoci, non è né un appello né un consiglio, perché tu non hai certo bisogno di consigli, e degli appelli te ne puoi infischiare». «Seduto in quel caffè - scrive l'ex azzurro - non ho ancora capito se sono io ad aver sbagliato strada o se ancora una volta è incomprensibile la tua grandezza. Sarà la storia a dirlo».

Le parole di Verdini però sembrano essere state inascoltate. Berlusconi, inconsciamente o consciamente, risponde con un vertice a Milano, seduto al tavolo con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Da qui la conferma del «forte impegno del centro destra, unito nella battaglia contro una falsa riforma». Coesi nella battaglia referendaria perché «la vittoria del NO non sarà un salto nel buio, né la fine di un processo riformatore». E non è un caso che sarà proprio Renato Schifani, 'figliol prodigò e pecorella smarrita in Area popolare di Alfano, a dirigere «tutte le più opportune iniziative, anche con il coinvolgimento di altre figure istituzionali e tecniche, per meglio rappresentare all'elettorato le ragioni del NO». Dopo la sconfitta di Renzi, il centrodestra infatti esclude «qualsiasi sostegno parlamentare ad un esecutivo che non abbia la fiducia dei cittadini» e promette che per una nuova legge elettorale «i tre partiti presenteranno una proposta comune». Un lungo comunicato che lascia intendere che quella porta resterà chiusa, all'amico-nemico e a tutte quelle voci che vedono Berlusconi, portato per mano da Verdini, pronto a sostenere Renzi per rimanere a palazzo Chigi. Il forse però quando si parla di Berlusconi è d'obbligo perché come dice Verdini «in tanti hanno cercato di tirarti per la giacca, e hai sempre fatto di testa tua. Giustamente e inesorabilmente».

Redazione online