Travaglio a Il Tempo: "Caro Silvio auguri ma ora lasciaci in pace"

Abbiamo provato a raccogliere, per gli 80 anni di Silvio Berlusconi, dei messaggi di auguri da parte di alcuni dei suoi “avversari storici”, quelli con cui non se l’è mandata a dire, negli anni delle trincee più calde. Ci siamo riusciti in due soli casi, a cui va reso merito. Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, ci scrive: «Gli auguro altri ottant’anni di vita (spero privata) perché possa rifondere agli italiani tutti i danni fatti nei primi ottanta». E poi Francesco Rutelli, che lo sfidò per Palazzo Chigi nel 2001: «Auguri a un avversario mai considerato come un nemico. Bravo a creare il pluralismo tv. Bravo col Milan. Molto meno al governo. Un commento meditato lo facciamo nel 2043 (50esimo della discesa in campo pro- Fini e anti-Rutelli)». Uno va di rasoio, l’altro di fioretto, ma comunque riconoscono il traguardo anagrafico e, nella critica legittima, il ruolo nello scenario italiano. Avremmo voluto registrare altri...

Pietro De Leo