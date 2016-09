L'appello di Pera a Berlusconi: "Io ti voglio bene.Tu vota sì"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Il no al referendum è il più grande tradimento che il centrodestra possa fare alla sua cultura politica»: la riforma costituzionale che il 4 dicembre sarà sottoposta al voto degli italiani ha un sostenitore illustre (e per qualcuno forse inatteso): Marcello Pera, filosofo, ex presidente del Senato, azzurro convinto e altrettanto convinto sostenitore del sì. «Supponiamo che la riforma sia bocciata - scriveva Pera a maggio, in un momento meno rovente dell’attuale - Avremo una crisi istituzionale irreparabile, se non altro perché resterà in vita un Senato politicamente determinante ma ormai defunto nella coscienza dei cittadini. Avremo una crisi di governo irrisolvibile». E ieri è tornato a pronunciarsi con vigore sull’argomento, dalle colonne de Il Foglio, in un articolo firmato dall’immancabile ciliegina del direttore Claudio Cerasa. «Qualche giorno fa Marcello Pera - si legge nell’articolo - insieme con Giuliano Urbani e un gruppo di liberali, ha inaugurato un comitato impegnato per il sostegno del “sì” alla riforma costituzionale e l’idea dell’ex presidente del Senato è quella di dimostrare che la riforma Renzi/Boschi non può non essere votata da chi per una vita si è speso per riformare la Costituzione italiana». Pera, che sempre in periodi meno roventi ha riconosciuto grande competenza al ministro Boschi, lancia un appello al Cavaliere: «Caro Berlusconi, ti voglio bene, come ti vogliono bene ancora milioni di elettori liberali sparpagliati in giro per l’Italia - afferma - Te lo dico con sincerità: la battaglia sul referendum costituzionale che stai portando avanti non è solo un errore tattico ma è anche il tradimento di tutto quello che hai fatto e hai insegnato ai tuoi elettori durante la tua vita politica. Io mi ricordo di un movimento liberale, come Forza Italia, nato per riformare la Costituzione, per semplificare il sistema istituzionale del nostro paese, per superare il bicameralismo perfetto». E chiede apertamente: «Caro Silvio, ripensaci, sei ancora in tempo, non buttare via tutto quello che hai fatto». E le ragioni di Pera sono squisitamente politiche e hanno nel cuore l’amore per il partito fondato dal suo amico Berlusconi. «Se vince il sì - scrive Cerasa citando le parole di Pera - Berlusconi avrà regalato forse per sempre un pezzo del suo elettorato a Matteo Renzi. Se vince il no, Berlusconi avrà probabilmente contribuito a regalare il paese al Movimento 5 stelle. La posizione in cui si trova Forza Italia oggi, chiusa in un angolo, è una posizione di subalternità rispetto a due forze politiche che un centrodestra liberale dovrebbe combattere». «Pensateci bene - conclude Pera - con la vittoria del sì non c’è solo Renzi, ma c’è anche la possibilità di dar vita a una nuova aggregazione politica di centrodestra con una forte cultura di governo. Sono certo che primo o poi lo capirà anche il Cavaliere. Buon compleanno Silvio».

