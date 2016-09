Di Pietro condannato a risarcire 2 milioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



L’ex ministro, ex simbolo di Mani Pulite ed ex leader politico, Antonio Di Pietro, dovrà pagare più di 2 milioni e mezzo di euro di rimborsi elettorali ad Achille Occhetto e Giulietto Chiesa, suoi alleati alle elezioni europee del 2004. Dopo anni di battaglie giudiziarie, querele e controquerele, pronunce giudiziarie cassate da altri giudici, il Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo con il quale stabilisce che Di Pietro, all’epoca leader dell’Italia dei Valori, incassò, attraverso un’associazione parallela denominata sempre Italia dei Valori, una quota di finanziamenti pubblici destinata alla «Lista Di Pietro-Occhetto» (poi sciolta per lasciare il posto, su iniziativa di Chiesa e Occhetto, ai «Riformatori»). Si chiude, in attesa del probabile ricorso di Di Pietro, una vicenda che si trascina da anni senza sbocco. Tutto inizia nel 2004, quando i «Riformatori» Occhetto, Chiesa e il giornalista Elio Veltri si alleano con l’ex pm nella speranza di compiere un exploit elettorale. Le cose, però, vanno diversamente e la loro lista si ferma al 2,1 per cento. I neo alleati, perciò, divorziano consensualmente, mentre Occhetto fonda «il Cantiere per il bene comune». Fin qui tutto fila liscio. Le grane iniziano quando si tratta di incassare i rimborsi elettorali. La cifra è di tutto rispetto: 5 milioni 525mila euro e dispari. Soldi che l’ufficio di presidenza della Camera assegna all’Italia dei Valori. Ed è qui che tutto comincia. Secondo gli «occhettiani», infatti, il rimborso, in realtà, non va all’Idv in quanto partito, ma all’Idv associazione, formata dallo stesso Di Pietro, da Silvana Mazzoleni, avvocato e moglie dell’ex pm, e dalla tesoriera del partito Silvana Mura. Falso, sostiene da sempre Di Pietro, secondo il quale associazione e partito sono sempre stati un soggetto unitario che non ha mai incassato un centesimo privatamente. Di fronte all’impasse e alla convinzione opposta di Occhetto, Chiesa e Veltri, e cioè che associazione e partito sono due entità distinte e che, dunque, la Camera ha erogato i soldi a un soggetto giuridico che, per legge, non ne ha diritto, la palla passa alle carte bollate. L’epilogo ha portato a due ingiunzioni di pagamento del Tribunale di Roma: la prima nei confronti dell’associazione a tre «quale soggetto che ha depositato la Lista e materiale percettore» dei fondi; la seconda, di 2 milioni e mezzo, a danno dei tre soci chiamati a restituirli in proprio. Subito dopo la pronuncia del giudice, Francesco Paola, legale di Occhetto e Chiesa, ha spiegato che ora i fondi dovranno esser «congelati», ma ha anche evidenziato che, in questi anni, «è stata alterata l’arena politica». Per Paola, infatti, «la vicenda mette in evidenza la scandalosa noncuranza con cui l’ufficio di presidenza della Camera ha gestito i rimborsi elettorali, senza fare nessun controllo e pregiudicando inevitabilmente i naturali equilibri politici». Se quei soldi, chiosa l’avvocato, «fossero arrivati nelle mani giuste, oggi il gruppo di Chiesa sarebbe sicuramente in Parlamento». Ecco perché il legale ha intenzione di chiedere i danni alla Camera «come ente pagatore di fondi erogati indebitamente».

Luc. Roc.