"Feste, gioie e dolori. Io Fede vi racconto l'uomo di Arcore"

Una stanza al primo piano di Arcore. Zeppa di targhe, coppe, quadri. Tante fotografie. In primo piano quella della mamma. Era il «rifugio» di Berlusconi. Un angolo che solo i privilegiati hanno potuto visitare. Da quella stanza risponde al comunista Achille Occhetto che si diceva certo di andare a governare l’Italia. La «discesa in campo» fra entusiasmo e polemiche. «L’Italia - dirà Berlusconi - è il Paese che amo... Qui ho le mie radici... Le mie speranze». Lo avevo seguito tutto il giorno. Poi di corsa al Tg4 per la diretta televisiva che avrebbe cambiato la storia politica, non solo di casa nostra. Era il 22 Gennaio 1994. Accanto a lui un esercito di collaboratori e amici. Non di colonnelli. Non di triumviri. Il giorno dopo l’Italia si è unita e disunita con manifesti, oppositori, applausi e fischi. La sinistra colta di sorpresa. Non aveva ben valutato quello che risulterà...

Emilio Fede