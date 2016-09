Galliani: "Dalla Tv al Milan, la mia vita accanto al presidente"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La mia vita con Silvio Berlusconi inizia il 1° novembre 1979 quando venni invitato, per la prima volta, a cena ad Arcore. Allora, con la mia Elettronica Industriale, ero un suo fornitore di apparati di trasmissione televisiva per Tele Milano 58, la televisione locale nata come TV via cavo di Milano 2. Il Presidente mi espose il suo progetto di creare 3 reti televisive nazionali perché quelle erano le dimensioni della Rai e per reggere la concorrenza quelle dovevano essere le reti e mi chiese se Elettronica Industriale fosse in grado di attuare un simile progetto ed alla mia risposta positiva mi chiese se fossi disponibile a cedere il 50% della Società al prezzo da me fissato. Io dissi un numero, Silvio Berlusconi mi diede la mano e parti l’avventura. Quella sera, però, non partì solo l’idea della televisione commerciale in Italia ma anche le premesse per il mio futuro nel Milan, perché io gli parlai della mia passione per il calcio nella squadra della mia città natale, Monza, di cui ero uno degli azionisti e quando 6 anni dopo il Presidente decise di acquistare il Milan pensò a me per la gestione, ricordando quella sera. Insomma, se dovessi definire Silvio Berlusconi con una sola parola direi che è stato ed è un grande innovatore e lo ha dimostrato prima costruendo 2 città (Milano 2 e Milano 3), poi inventando la televisione commerciale in Italia, quindi nel calcio con il rivoluzionario Milan di allora ed infine nella politica, ed io ho avuto la grande fortuna di condividere con lui 37 anni fantastici e stimolanti, con il privilegio di averlo come maestro di vita. Tanti auguri Presidente!

Adriano Galliani