Caro direttore, "Happy birthday, Mr. President". Ma quanto piacerebbe a Berlusconi se domani Scarlett Johansson lo intonasse per i suoi favolosi ottant’anni, così come fece Marilyn Monroe a John Fitzgerald Kennedy. Insieme ai suoi cari, il Cavaliere sarà comunque felice di ascoltare il fedele Mariano Apicella oppure a sorpresa, come è già capitato, Andrea Bocelli. Non saranno presenti politici ad Arcore perché, nel bilancio della sua vita, la politica gli ha riservato più delusioni che gioie. Dopo la strepitosa discesa in campo nel 1994, ha dialogato con molti grandi della Terra e tre Papi, ma ha conosciuto anche delusioni e tradimenti, oltre a un accanimento giudiziario che gli ha fatto vivere giorni amari finendo per modificarne, a tratti, perfino il carattere. Tuttavia chi lo ha voluto mortificare con...

Luigi Bisignani