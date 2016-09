Camera, la scienziata Ilaria Capua si dimette

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Una donna, un talento italiano, una scienziata di fama internazionale. Ilaria Capua si è dimessa dalla Camera dei Deputati. L’Aula ha espresso i seguenti voti: 238 a favore, 179 contrari. "Le subentra come nuovo eletto Domenico Menorello", ha annunciato all'assemblea il presidente di turno, Roberto Giachetti, ricordando che da oggi decorre il termine di 20 giorni per presentare eventuali ricorsi. Capua è una virologa nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull'influenza aviaria. Dal 2013 è deputata per Scelta Civica. Nel 2014 è stata iscritta nel registro degli indagati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, abuso di ufficio e traffico illecito di virus. La scienziata aveva subito rigettato tutte le accuse definendole "false e sorprendenti". Nel luglio del 2016 i capi di accusa decadono perché "il fatto non sussiste". Capua spiega che la sua decisione di dimettersi "è stata sofferta". "Dopo circa un anno dalla mia elezione - racconta - sono stata travolta da un'indagine giudiziaria risalente agli anni 2000 che mi accusava di reati gravissimi uno dei quali punibile con l'ergastolo". In seguito all'apertura del caso Capua ha deciso di trasferirsi all'estero. "Ho accettato un incarico di direttore in un centro di eccellenza in Florida. Ho deciso di trasferire anche la mia famiglia per proteggerla dalla accuse infamanti che mi portavo sulle spalle. Venti giorni dopo il trasferimento negli Usa - aggiunge Capua- la procura ha smontato il capo d'accusa perché il fatto non sussiste. La sentenza è passata in giudicato, nessuno l'ha impugnata. Ora che è finita potrei tornare indietro. Ma dico la verità non me la sento". Capua dice addio alla politica italiana: "Io sono certa che attraverso di voi e attraverso l'operato del governo, l'Italia tornerà a essere un paese più innovativo". E, magari, più giusto.

Redazione online