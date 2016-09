Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Chiamatelo un suggerimento. Perché guai a pensare che Beppe Grillo abbia voluto mettere il bavaglio agli esponenti del MoVimento 5 Stelle. Dopotutto "uno vale uno", perché mai il capo dovrebbe silenziare i suoi? Fatto sta che, a poche ore dalla decisione di Salvatore Tutino di rifiutare l'ipotesi di diventare assessore al Bilancio della giunta guidata da Virginia Raggi, il leader dl M5S interviene attraverso Twitter. E il suo messaggio non lascia molto spazio all'interpretazione. In fondo Tutino, motivando la sua decisione, ha fatto esplicito riferimento agli attacchi ricevuti dall'ala più dura dei grillini (Roberto Fico in testa). Così ecco il "suggerimento" di Beppe.

Ringrazio di cuore tutti i portavoce M5S che non faranno nè dichiarazioni nè interviste su Roma nei prossimi giorni

Grazie di cuore a tutti — Beppe Grillo (@beppe_grillo) 27 settembre 2016

Redazione online