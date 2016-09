Renzi fa il Berlusconi e rilancia il Ponte sullo Stretto di Messina

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Deve essere la prossimità del 29 settembre, giorno in cui Silvio Berlusconi compirà 80 anni . Sarà per questo che il premier Matteo Renzi ha deciso di rilanciare, per l'occasione, un vecchio tormentone berlusconiano: il Ponte sullo Stretto di Messina. In realtà non è la prima volta che il presidente del Consiglio ne parla. Ma stavolta il suo è una vera e propria "chiamata alle armi".

"Bisogna completare il grande progetto di quella che Delrio chiama la Napoli-Palermo, per non parlare di ponte sullo Stretto - dice intervenendo alla Salini Impregilo - Un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, 100 mila posti di lavoro, ma che sia utile. Perché devi fare una struttura che sia in condizione di togliere la Calabria dall'isolamento nel quale è e che consenta di tornare ad avere una Sicilia più vicina e raggiungibile.

Quindi, rivolto a Pietro Salini, sfida: "Noi siamo pronti. Se voi siete nella condizione di portare le carte e sistemare ciò che è fermo da 10 anni, noi sblocchiamo. Il governo è pronto a sbloccare i cantieri. Serve la banda larga perché la rete di domani non sarà una diga in Italia né l'autostrada del Sole, ma la banda larga, la gigabyte society, la velocità".

