Referendum il 4 dicembre E il sì crolla nei sondaggi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Alla fine l’attesa è finita: il premier Matteo Renzi durante la riunione del Consiglio dei ministri ha comunicato che la data fissata per il referendum costituzionale sarà domenica 4 dicembre (come anticipato da Luigi Bisignani su Il Tempo). E nonostante la cabala (e i sondaggi) siano tutti contro di lui, il premier parte subito baldanzosamente alla carica. Il segretario del Pd e presidente del Consiglio aprirà la campagna per il «sì» al Referendum giovedì 29 settembre all’Obihall di Firenze, alle 21. La scelta del teatro non è a caso: proprio lì l’8 dicembre 2013 Renzi festeggiò la sua elezione a segretario del Pd, battendo Gianni Cuperlo. «La partita è adesso e non tornerà. Non ci sarà un’altra occasione. Sono certo che non la sprecheremo», scrive il premier nella sua E-news. Il quesito referendario è stato «stabilito dalla Legge, non dal marketing. Ma potremmo ridurlo a un concetto più semplice. Vogliamo avere un Paese più stabile e più semplice o vogliamo tornare alle bicamerali D’Alema-Berlusconi o consegnarci a una strana forma di democrazia diretta in cui una srl di Milano controlla la democrazia interna di uno dei più grandi partiti del Paese e si lega ai propri amministratori da contratti privati con tanto di penali da pagare? La partita è tutta qui. Qui e ora», ha detto Renzi. E subito l’opposizione si scatena, Renato Brunetta (FI) accende i riflettori sulle cifre: «Il nuovo sondaggio Emg per TgLa7 sottolinea ancora una volta il trend che sta caratterizzando le rilevazioni di tutte le case di sondaggi: i no in aumento (35,5), i sì in caduta libera (29,6) e gli indecisi in riduzione (34,9)», scrive su Facebook. E ancora: «Se portati a 100 i dati mostrano, perfettamente in linea anche con l’ultimo sondaggio di Renato Mannheimer - spiega - la tendenza inesorabile dell’intenzione di voto al prossimo referendum: i no oltre il 55 per cento, i sì in costante diminuzione al di sotto del 45 per cento. Renzi ha poco da star sereno». Alessandro Di Battista, membro del direttorio M5S parte all’attacco: «Abbiamo 70 giorni per spiegare a più cittadini possibile i pericoli delle riforme di Renzi-Boschi-Verdini-Napolitano. Abbiamo 70 giorni per spiegare che non aboliscono il Senato ma la scheda elettorale. Abbiamo 70 giorni per mostrare a tutti i documenti ufficiali di banche d’affari come la JPMorgan dove si chiede di "superare le Costituzioni dei paesi del Sud Europa perché troppo incentrate sullo stato sociale"». Gianni Alemanno, durante la manifestazione di Azione Nazionale sotto palazzo Chigi: «Come volevasi dimostrare Renzi ha scelto il 4 dicembre come data del referendum per incentivare l’astensionismo e provare a vincere con le "truppe cammellate" del Pd e del governo». E ancora: «È davvero una vergogna: non si era mai visto nella storia repubblicana un governo che deliberatamente provasse a sabotare la partecipazione popolare ad una consultazione su una riforma costituzionale - continua Alemanno - Questa è l’ulteriore dimostrazione che far vincere il no è indispensabile per difendere la democrazia nel nostro Paese. Anche oggi Azione Nazionale è stata presente per combattere la battaglia per la sovranità popolare degli italiani», conclude. E Salvini non è più tenero: «Il 4 dicembre io voto "no" per licenziare Renzi. E sabato 12 novembre a Firenze gli diamo il preavviso», riferendosi alla manifestazione voluta dal Carroccio «al centro del Paese». Il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli: «Renzi si è preso tutto il tempo disponibile, fissando il referendum per il 4 dicembre, sapendo che i sondaggi, quelli veri, danno il no ampiamente vincente. Non ho dubbi su come andrà a finire. Del resto se i sondaggi commissionati dalla banche di affari internazionali danno il no al 65% è chiaro perché Renzi si sia preso tutto il tempo possibile per cercare di propagandare il sì». E prosegue: «Se io fossi il presidente Mattarella non firmerei il decreto di indizione del referendum, perché il quesito a cui verrà sottoposto il popolo è una truffa, si chiede di esprimersi nel titolo su una cosa, quando poi i contenuti dicono esattamente il contrario. Comunque da ora avanti tutta, abbiamo ancora più tempo per far conoscere i contenuti della riforma, un vantaggio, perché tante più persone conosceranno i contenuti della legge e tante più voteranno no e su questo Renzi come sempre si dimostra vittima della sindrome di Tafazzi», conclude il senatore della Lega. Il senatore Maurizio Gasparri (FI): «Finalmente abbiamo una data. Il voto a dicembre per molti aspetti è ridicolo, ma l’importante è che si voti. È chiaro che Renzi ha scelto la data più lontana possibile nell’illusione di raccontare bugie». Su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Finalmente gli italiani conoscono la data di scadenza di questo governo abusivo: il 4 dicembre si vota per il referendum costituzionale e se vince il no Renzi va a casa». Una curiosità: Il 4 dicembre è anche la data del derby Roma-Lazio. Per Roma sarà una giornata doppiamente importante

Antonio Angeli