Ponte sullo Stretto, Grillo attacca Renzi: "Eri contrario, sua parola vale zero"

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



"Il #Pontesullostretto del menomato morale. Il MoVimento 5 Stelle è riuscito, grazie a Virginia Raggi, a bloccare le irresponsabili Olimpiadi del 2024 a Roma, ma non siamo ancora riusciti a frenare gli appetiti malsani di chi vuole fare a tutti i costi grandi opere inutili con i soldi dei cittadini". Renzi lancia la sua "sfida" cioè completare il Ponte sullo Stretto e Grillo non perde tempo e attacca il premier dal suo blog. "Il menomato morale - scrive il leader di M5s - ha detto che è pronto ad aprire i cordoni della borsa (di soldi pubblici dei cittadini) per far ripartire il progetto del ponte sullo Stretto, un'opera costosissima, inutile e in piena zona sismica. Un'opera che non vedrà mai la luce, già costata circa 600 milioni di euro ai contribuenti, per il quale Monti stanziò 300 milioni per il pagamento delle penali per la non realizzazione del progetto". Poi aggiunge: "Secondo il piano economico, approvato dal consiglio d'amministrazione della Stretto di Messina Spa, il costo dell'opera sarebbe di 8,5 miliardi di euro, mezzo reddito di cittadinanza con cui il M5S salverebbe 10 milioni di italiani dalla fame. Un ponte di 3.000 metri con profilo aerodinamico non è mai stato fatto prima d'ora. Non c'è la sicurezza che regga, in particolare in una zona altamente sismica (ricordate il terremoto di Messina?) e con correnti fortissime. Non gli basta il record di 80 miliardi di aumento del debito pubblico nei primi sei mesi di quest'anno, ne vuole creare altro senza portare alcun beneficio ai cittadini. Qualche anno fa proprio Renzi diceva Continuano a parlare dello Stretto di Messina, ma io dico che gli otto miliardi li dessero alle scuole per la realizzazione di nuovi edifici e per renderle più moderne e sicure. La sua parola non vale nulla. Il 4 dicembre si avvicina".

Redazione online