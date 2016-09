E nel processo «civile» si preferisce l’ingiustizia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



A più della metà degli italiani la giustizia civile non va giù: lenta, gestita in modo disattento e costosissima. Tanto costosa che, per una fetta notevole del nostro Paese, è meglio l’ingiustizia. Negli ultimi tre anni ben 1 milione 555 mila persone hanno deciso di rinunciare ad avviare una causa civile per il timore di sostenere costi troppo elevati rispetto al vantaggio conseguibile (30,8%), per l’incertezza dei tempi di svolgimento (25,6%) o dell'esito favorevole (15,5%). Il 52 per cento di chi ha avuto a che fare con le cause italiane dichiara di essere poco o per niente soddisfatto. Queste e molte altre cifre...

Antonio Angeli