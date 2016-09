Il matrimonio Di Pietro-Occhetto finisce con un assegno da 2 milioni di euro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Sembra quasi un "regalo" a Silvio Berlusconi. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno arriva infatti una notizia che riguarda uno degli storici "nemici" del Cavaliere. Antonio Di Pietro è stato condannato a pagare 2 milioni e 694mila euro di rimborsi elettorali al movimento dei Riformisti di Achille Occhetto e Giulietto Chiesa, alleato dell'Idv alle Europee del 2004.

Il decreto aggiuntivo è stato emesso dal giudice Renato Castaldo del tribunale civile di Roma e la notizia è stata confermata dall'avvocato Francesco Paola che tutela gli interessi di Occhetto e Chiesa. Il decreto potrà comunque essere impugnato da Di Pietro nel giudizio di appello. Il provvedimento del tribunale è solo uno step di una vicenda che nasce da lontano, da quando cioè il gruppo politico il 'Cantiere', di cui faceva parte, oltre a Occhetto, anche il giornalista Elio Veltri, non incassò un soldo dei cinque milioni di euro che avrebbe dovuto ricevere dalla Camera come fondi pubblici. Denaro che fu incassato dall'Associazione Italia dei Valori, composta dall'ex pm di Milano, dalla moglie Susanna Mazzoleni e dalla tesoriera Silvana Mura, che secondo i ricorrenti non aveva alcun titolo poiché non era né un partito né un movimento politico.

Redazione online