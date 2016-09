Cosa manca al trio lombardo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Una Civiltà. Poi contro la demagogia dell’accoglienza, la destra sui migranti riceve dai suoi elettori un mandato preciso: non farli venire. Non buttarli a mare, bombardarli e altre becere idiozie, ma non farli venire. Quella è la priorità per ogni destra, temperata dal realismo e dall'umanità, e va messa in pratica; non dunque accoglienza che è parola chiave della catto-sinistra e di chi li va a prendere sul posto e poi allestisce campi ovunque. No, fermateli, rispediteli, dissuadeteli dal venire, aiutiamoli in loco. In positivo, invece, i punti fermi sono due: uno è la salvezza d’Italia ossia ripresa della tradizione nazionale, tutela dell’italianità in tutte le sue forme e culture, senso dello Stato. E l’altro, il primato della famiglia, della nascita, il rispetto della natura per gli uomini e non solo per le carote ogm, rispetto della vecchiaia e dell'infanzia. Dalla parte della vita e della comunità, contro le pulsioni di morte e di egoismo. Questo è il perimetro irrinunciabile di ogni destra. Aggiungerei, se non suonasse vano, che è necessario selezionare, puntare su meriti e capacità, come non fa nessuno. Parisi si ricordi che nessun centro-destra vincerà in Italia e in Europa, e perfino negli Usa e in Russia, se non ingloberà le ragioni e i sentimenti del populismo, scremato dalle pulsioni più rozze e primitive. È vero, oltre che un leader e una linea, manca un cuore alla destra. Ma se il cuore è solo uno spot per piazzare voti-merende, poi non funziona in politica, non fai niente e dopo paghi tutto. Il cuore non è un organo elettorale, ma un centro vivo e vero, saldo e caldo, alto e forte, di una politica che vuol farsi comunità. Lasciate smerciare il partito-selfie a Renzie.

Marcello Veneziani