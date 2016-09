«Solo bugie e demagogia» Ora il Coni chiede i danni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



La mozione che stacca la spina a Roma 2024? L’hanno fatta con Wikipedia. Il debito dei Giochi del ’60 ancora sulle spalle dei romani? Una bugia. I numeri presentati in Campidoglio per corroborare il gran rifiuto? Sbagliati e inattuali.

Dopo il «no» della Raggi alla candidatura ai Giochi della Capitale, lo smacco del mancato incontro in Campidoglio, l’interventismo di Grillo e del Direttorio a 5 Stelle nelle ultime settimane di presunta tregua olimpica, il presidente del Coni Giovanni Malagò risponde colpo su colpo alla conferenza stampa della sindaca grillina. Giusto il tempo di convocare una controconferenza. In piedi, sotto l’affresco mussoliniano del Salone d’Onore del Coni, quasi scosso e alla fine anche emozionato, Malagò si è lanciato a elencare quelli che chiama pretesti, alibi, strumentalizzazioni demagogiche, usati per affondare Roma 2024 con una «decisione che era già scritta». «Meritavamo rispetto - ha detto il capo dello sport italiano - anche chi ha votato per Forza Nuova o Rifondazione si è reso conto di come stanno le cose. Andremo avanti finché non si assumeranno le responsabilità con una delibera. Ma non tirassero fuori più quelle città...». Il riferimento è alla mozione grillina che si basa sulle candidature abortite per i costi abnormi. «Parlano di cose che non sanno. Chiedo alla sindaca di non presentare la mozione che ha preparato per il ritiro della candidatura, con un testo preso da Wikipedia che parla di città che non si sono mai candidate». Tra i «missili» delle ultime ore di guerra olimpica, anche il fatto che i romani avrebbero sul groppone ancora un miliardo di euro per le Olimpiadi del ’60: «Ho chiamato Silvia Scozzese, commissaria al debito di Roma, e ha smentito ufficialmente, si parla di poche centinaia di migliaia di euro per alcuni espropri del Villaggio Olimpico». Il rammarico di Malagò è quello di aver dato la massima disponibilità a cambiare anche le virgole del dossier - quello definitivo va consegnato a febbraio, mentre il 7 ottobre è il giorno della lettera di impegno del Comune, che non ci sarà - trovandosi davanti un muro di gomma. «Avete paura delle ruberie? Il nostro impegno scade nel 2017, quando si deciderà la città che ospiterà i Giochi del 2024. Poi controllate voi, organizzate voi». Il vicesindaco Daniele Frongia poco prima aveva mostrato lo studio di Oxford che spiega come le Olimpiadi siano un pessimo affare. «Ma quella relazione non tiene conto dell’Agenda 2020 (i nuovi obblighi di sostenibilità imposti dal Cio, ndr), anche noi non vogliamo quel tipo di Giochi. Su questo tema hanno perfino tirato per la giacchetta Pietro Mennea...». Poi c’è il nodo Europei 2020: «Per gli impianti dobbiamo investire 10,6 milioni ma senza candidatura olimpica quei soldi il Coni non può più tirarli fuori».

E ora il Comitato Olimpico cosa farà? Malagò esclude l’ipotesi di ostinarsi ad andare avanti senza il via libera del Comune. «Se l’Amministrazione stacca la spina con un voto formale sarebbe autolesionistico, a Lima saremmo sconfitti in partenza. Abbiamo vinto l’assegnazione della Ryder Cup di golf perché eravamo credibili. Il "no" distrugge questo patrimonio». E così, se la nuova delibera sarà approvata, partirà la battaglia legale sul possibile danno erariale nei confronti della città stessa: «Noi siamo amministratori pubblici - ha spiegato Malagò - abbiamo avuto dei fondi tramite una legge dello Stato e siamo soggetti ai controlli del Mef e della Corte dei Conti, quindi giuridicamente ed economicamente è evidente gireremo la responsabilità a chi firma la delibera». Il Coni avrebbe fatto già i conti e quantificato il danno: 600mila euro a consigliere. Anche la fine del sogno olimpico ha un prezzo. Chi lo pagherà?

Davide Di Santo