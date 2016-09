Quando il Pd si schierò con Monti contro Alemanno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Sono passati solo quattro anni ma a rileggere la cronaca di quel settembre 2012 sembra trascorso almeno un decennio. Governo Monti, in Campidoglio il primo sindaco di centrodestra Gianni Alemanno. Stessa cronaca di oggi ma a parti inverse. Il Campidoglio con il Coni schierati per la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020, con progetti e investimenti già pronti per l’avviok, e già illustrati decine di volte a pubblico e investitori. A Palazzo Chigi il super tecnico Mario Monti, la riforma Fornero era stata approvata da meno di un anno. Il «no» alla candidatura del Governo fu una doccia fredda. La causa adotta dal Presidente del Consiglio di allora fu l’enorme debito pubblico e Roma, così come il Paese, non avrebbero potuto permettersi i Giochi omplipici. E bene ha fatto il sindaco Virginia Raggi a ricordarlo con tanto di slide: nel 2012 il debito era di 1.928 miliardi con un rapporto debito/Pil del 127% e la disoccupazione al 9,3%; oggi, il debito è di 2.250 miliardi con il rapporto debito/Pil salito a 132,7% e la disoccupazione all’11,5%. E come nei migliori attacchi, la Raggi, con accanto il suo vice Daniele Frongia, sferra l’attacco al Pd. Riprende i commenti a quel «no» di autorevoli esponenti dem. A partire da Pier Luigi Bersani: «Il governo ha preso una decisione meditata. Una scelta da leggere come segno di responsabilita e non di sfiducia»; ancora, Paolo Gentiloni: «Tutto sommato il Governo ha fatto la cosa giusta. Non era il momento. Decisione difficile, capisco molti argomenti dei favorevoli». David Sassoli: «A Monti ho fatto i complimenti per il no alle Olimpiadi. Saper rinunciare in certi casi è aumentare il tasso di serietà e responsabilità». Non è finita. Giovanna Melandri: «Olimpiadi Roma 2020, bene prudenza e responsabilità del Governo»; Stefano Bonaccini: «Il governo ha preso una decisione meditata, che rispettiamo..» e infine Ettore Rosato: «Sembra che Monti dirà no alle Olimpiadi di Roma 2020... troppi soldi, troppo vaghi i ritorni. Fa bene, il coraggio di dire no quando serve». Quattro anni, e una posizione diametralmente opposta, a seconda dell"avversario" da colpire. In serata il commento di Gianni Alemanno: «Come Monti il sindaco Raggi brucia la possibilità di ottenere miliardi di investimenti pubblici e privati per la città e decine di migliaia di posti di lavoro».

Sus. Nov.