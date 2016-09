«Fanno come l’Isis a Palmira Mattarella fermi lo scempio»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Sono disperata per la questione dell’Alto Adige perché mi sono immolata per salvaguardare i diritti civili fondamentali di queste centomila anime che sono gli italiani altoatesini i quali, attenzione, non sono altro che lo specchio del trattamento riservato dallo Stato al resto della popolazione dello Stivale…». Michaela Biancofiore, deputato di Forza Italia, conosce bene la prepotenza linguistica, e non solo, di cui sono vittime gli italiani altoatesini. E per questo non risparmia bordate contro la politica, centrodestra incluso, colpevole a suo avviso di «permettere lo scempio dell’identità italiana in Alto Adige».

«Una cosa prima di tutto. La gravissima questione dei cartelli bilingue è nota da anni. Mi sono sbracciata in tutte le sedi per denunciare questo abuso e sono rimasta sempre inascoltata anche nel mio partito. Sorprende che solo oggi c’è chi denuncia ciò mentre governa con i propri uomini insieme alla Südtiroler Volkspartei in comuni come Laives e Brunico...».

«Dico di più. Assistiamo - e mi assumo la responsabilità del paragone forte - a ciò che fa l’Isis a Palmira distruggendo i siti archeologici, cancellando storia e identità di un’altra cultura. Questo sta accadendo in Alto Adige dalle bombe degli anni ’60».

«La minoranza italiana viene vilipesa quotidianamente da un partito, la Svp, che non fa che mantenere una promessa: germanizzare l’Alto Adige, riportarlo a prima della Grande guerra, appartenente di fatto all’Austria benché il vero scopo sia diventare uno stato autonomo. La colpa di tutto non è la sua, ma dei governi italiani».

«La forza della Svp è nelle leggi elettorali fatte dalle maggioranze parlamentari italiane di ogni colore che poi, paradossalmente, si lamentano di essere ricattate da coloro ai quali hanno dato il potere per farlo. Le maggioranze, infatti, ogni volta promettono e garantiscono la rappresentanza della Svp in Parlamento. Basti pensare che con il Porcellum la sua rappresentanza è arrivata a dieci membri con solo lo 0,04%».

«Il Governo sta cedendo all’ennesimo ricatto della Svp. È chiaro che ora la compagine ha fatto balenare a Renzi che i loro 130mila voti possano essere altrettanti sì al referendum. Ma è solo l’ultimo step di una serie di cedimenti. Paradossalmente proprio quel Renzi che scriveva "mi tatuo in fronte che cancellerò le regioni a Statuto speciale e tutti i privilegi" è stato il primo a cedere qualsiasi privilegio alla Svp, vero e proprio partito-Stato come nell’ex Urss. Il passo successivo sarà chiedere la secessione dell’Alto Adige, anche perché di fatto ormai l’Alto Adige è uno Stato nello Stato».

«Spero che intervenga il presidente Mattarella affinché da ex giudice costituzionale, da garante dell’unità dello Stato non firmi la norma di attuazione, ma soprattutto inviti la Consulta a pronunciarsi il 4 ottobre sulla questione della toponomastica che deve essere bilingue sia da Statuto autonomo che da Costituzione. E poi serve un atto di dignità del parlamento».

«Un fatto gravissimo. Segno che evidentemente anche sulla Corte ci sarebbe stato un intervento politico».

«Pienamente colpevole anch’esso e sempre per la stessa motivazione che riguarda oggi Renzi. Questo accordo nasce dall’uscita di Fini dal governo, che fu il primo firmatario anche se poi se lo rimangiò, del progetto di legge per la definizione e la conferma della toponomastica, affinché si rispettasse la lettera dello Statuto e della Costituzione che contemplano il bilinguismo. È successo invece che Fini non solo se ne disinteressò, ma che tutte le proposte portate avanti da me e Frattini sono state bocciate dai nostri governi sedotti dalla Svp. Il presidente della Camera Casini, ad esempio, bocciò gli emendamenti sulla minoranza italiana sempre perché la Svp ha agganci con la Merkel, col Ppe, ha tre consiglieri di Stato, ha una rete giuridica tentacolare con la quale è difficile lottare. Ma soprattutto anche il governo Berlusconi, che nel 2008 aveva stravinto, dopo che si è visto venire meno l’appoggio di Fini ha avuto bisogno al Senato dei voti della Svp».

«È un ricatto a Renzi che è in grado di tener testa alla Merkel ma non ai tedeschi in salsa tirolese. Lo fanno oggi per il referendum, domani per la legge di stabilità, dopodomani per altro...».

Antonio Rapisarda