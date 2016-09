Dalla fiaccola al cerino in mano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



E che dire della figuraccia del Coni: magari ci sbagliamo, ma l’impressione è che il Presidente Malagò non abbia mai avuto la propensione ad intavolare un confronto vero con la sindaca, cedendo magari qualcosa sul cemento di Tor Vergata.

Mobilitare vippame di vario titolo, una porzione nel mondo imprenditoriale, culturale, sportivo e buona parte dell’arco costituzionale al grido di «o i Giochi o il diluvio» non è esattamente il codice linguistico per intendersi con un partito antisistema che ha fatto della veemenza la propria fortuna politica. Resta dunque difficile applicare una divisione manichea tra chi ha ragione e chi torto. A meno che quella del dire sempre «no» con il pretesto legalitario non sia una regola di condotta, e allora sarà lo strozzamento dello sviluppo di una città sull'orlo della bancarotta. Per la terza volta, dopo Rutelli e Monti, Roma si fa scippare le Olimpiadi e il sogno di rilancio di una Capitale senza futuro. E se la Raggi sorride ai cronisti per far dimenticare le comiche grilline in Campidoglio, Malagò mostra sul viso i segni della sconfitta: doveva accendere la fiaccola, resterà per sempre col cerino in mano.

Gian Marco Chiocci