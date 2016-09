Da Tor Vergata al Flaminio Quante promesse a 5 Stelle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Abbiamo un progetto più ambizioso delle Olimpiadi, ovvero recuperare le opere incompiute». Mentre sul maxischermo passavano le slide della conferenza stampa del «no» alla candidatura di Roma a sede ospitante della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici del 2024, l’immagine di sfondo era, praticamente, sempre la stessa: le Vele progettate da Santiago Calatrava.

Le volle Veltroni, allora Sindaco, e avrebbero dovuto ospitare i mondiali di nuoto del 2009. Il progetto venne avviato nel 2005. E, da allora, stanno ancora lì, mestamente abbandonate. Il progetto prevedeva la realizzazione di una città dello sport: due palazzetti, uno per la pallacanestro e la pallavolo e l’altro per il nuoto, piscine all’aperto e coperte, una pista di atletica. Il costo iniziale era stimato in 60 milioni di euro ma già all’assegnazione dei lavori, dopo la gara d’appalto, il costo era salito a 120. Intanto i costi salivano e, quando Alemanno, nel 2011, lanciò l’idea della candidatura di Roma per ospitare le Olimpiadi del 2020, si stimò che, per riattivare e completare il cantiere sarebbe stato necessario stanziare 660 milioni. L’ultimo piano, e siamo al 2012, avanzato dall’Università di Tor Vergata per trasformare le Vele in una serra, prevedeva una spesa inferiore ma sempre superiore ai 420 milioni di euro.

Il sindaco Raggi, in conferenza stampa, ha spiegato: «L'impianto di Tre Fontane dei Mondiali di Nuoto diventerà un impianto paralimpico, la Vela di Calatrava diventerà una Città della conoscenza: stiamo formalizzando un accordo con l’Università di Tor Vergata. Vogliamo riqualificare i servizi e restituire ai romani una città degna delle capitali europee». La replica del presidente del Coni, Giovanni Malagò, è quasi in diretta: «Per il progetto della città della conoscenza nella Vela di Calatrava citato dal sindaco Raggi, ho parlato con il rettore di Tor Vergata. Ebbene non è come ha detto il sindaco Raggi, per quel progetto è stato chiesto un finanziamento alla Bei (Banca eurpea per gli investimenti) che però è stato rifiutato». Ovviamente c’è anche lo Stadio Flaminio da ristrutturare prima che cada definitivamente a pezzi. Ci aveva provato un paio di volte Alemanno e una Marino: ogni volta tornato indietro come un boomerang per i costi troppo elevati e i vincoli apposti sull’opera progettata da Pier Luigi Nervi.

Incalzati dalle domande dei giornalisti circa i costi per ristrutturare sia le Vele che il Flaminio che i vari impianti sportivi comunali oggi piuttosto malmessi, la Raggi, dopo aver ribadito la volontà di far tornare alla città queste opere, ha ceduto la parola al vicesindaco, Daniele Frongia, che ha la delega allo sport. La domanda sui costi preventivati è rimasta senza una reale risposta concreta che andasse al di là del «stiamo vedendo». Men che meno quella delle coperture finanziarie per supportare questi investimenti. In soccorso della Raggi e di Frongia, a margine, è intervenuto il presidente della Commissione Sport, Angelo Diario, che, citando il dossier olimpico parla di poco più di 4 miliardi di euro già programmati per Roma fra il 2017 e il 2024 indipendentemente dall’assegnazione dei Giochi. A pagina 6 della valutazione economica dei Giochi, si legge, infatti: «L’impatto economico dell’investimento per le Olimpiadi consiste nell’attivazione di risorse aggiuntive che non sarebbero utilizzate nello scenario alternativo più probabile. In termini monetari, abbiamo stimato tali risorse come la differenza tra i 5,58 miliardi di euro previsti per l’investimento e la spesa programmata per la parte delle stesse infrastrutture già incluse nei programmi pubblici per gli stessi anni (2017-2023) per Roma e il Lazio, pari 4,03 miliardi di euro». Resta da vedere se la Raggi riuscirà a passare dal «programmato» allo stanziamento effettivo.

Fernando M. Magliaro