Cartelli solo in tedesco, Consulta «frenata»

Il giorno dopo la rivelazione shock de Il Tempo sul presunto accordo segreto tra governo Renzi e Südtiroler Volkspartei riguardo la riforma che prevede l’abolizione del bilinguismo, a danno dell’italiano, per centinaia di toponimi (fino al 57%) in Trentino Alto Adige, è arrivato il colpo di scena. Il pronunciamento della Corte costituzionale - che il 4 ottobre avrebbe dovuto licenziare il parere sulla legge provinciale riguardante proprio la revisione della toponomastica contestata dall’allora governo Monti - è stato rinviato a data da destinarsi. Tutto ciò esattamente come è avvenuto per la seduta della Corte in merito all’Italicum (prevista anch’essa il 4 ottobre), sostengono i maligni che intravedono in questo spostamento un assist per la buona riuscita dell’accordo che contemplerebbe, come contropartita, il «sì» al referendum da parte dei sostenitori del partito autonomista.

I sospetti aumentano non fosse altro perché - sempre ieri - è giunta un’altra novità: la Svp ha presentato un disegno di legge provinciale riguardante proprio la riforma della toponomastica che fa intendere di voler smontare di fatto il principio del bilinguismo assoluto nel nome della storicità delle denominazioni. Un combinato disposto, questo, che renderebbe impossibile il pronunciamento della Corte (dove viene dato per certo invece il parere favorevole al bilinguismo), dato che la norma di attuazione ha rango costituzionale.

Sulla contesa “politico-linguistica”, in ogni caso, è montata la polemica. Se il governatore Arno Kompatscher ha minimizzato il portato della riunione della «Commissione dei Sei» facendo sapere che «non è stata presa ancora nessuna decisione sull’effettivo utilizzo dei toponimi italiani. Si tratta infatti di una legge procedimentale e sarà un’apposita commissione ad occuparsi dei criteri», il fatto che abbia ribadito poi come «bilinguismo non significa binomismo» sembra confermare un indirizzo che parte dal presupposto che non tutti i nomi debbano essere in due lingue, e quindi anche in italiano.

Anche la replica alle rivelazioni de Il Tempo da parte dell’ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli sembra attestare, paradossalmente, proprio la denuncia del centrodestra altoatesino: «La proposta di cui si discute da decenni - ha spiegato - riguarda solo la denominazione di alcuni luoghi, siti particolari in montagna: si tratta di usare il nome storico in lingua tedesca e non la traduzione, un po’ artificiale, in italiano, che spesso fa un poco ridere». Che faccia ridere non lo pensano evidentemente le migliaia di italiani che intendono continuano a chiamare nella propria lingua i luoghi della propria identità.

Rispetto a questo Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e commissario regionale di Forza Italia in Trentino Alto Adige, ha accusato il governo nazionale di «rischiare di riportare Bolzano, e più in generale l’Alto Adige, per un pugno di “sì” al referendum costituzionale Renzi, indietro di decenni, alla ormai superata contrapposizione tra la componente di lingua italiana e quella di lingua tedesca». L’apertura del premier a cancellare il 60% della toponomastica italiana, insomma, altro non è «che il goffo quanto vano tentativo di recuperare terreno in vista della consultazione popolare».

