Renzi cede: «Cambiamo l’Italicum»

«Siamo aperti ai cambiamenti, totalmente disponibili». Per Matteo Renzi, insomma, l'Italicum si può cambiare. Come, è presto per dirlo. Prima dicano la loro le opposizioni, dice il premier, «aspettiamo che ci siano tutte le posizioni in campo e poi faremo le modifiche necessarie». Lo ha già fatto il Movimento 5 Stelle, «ora aspettiamo Berlusconi e Salvini». Il presidente del Consiglio parla di legge elettorale a margine dell’assemblea Onu a New York. «C'è uno squilibrio molto forte», tiene a precisare, tra i temi affrontati al palazzo di Vetro e il dibattito politico su «come essere eletti di nuovo. Ma io non voglio minimizzare». E quindi, bene la proposta su proporzionale e preferenze dei 5 Stelle: «è un fatto di chiarezza». Anche se quando «M5s dice che il ballottaggio è antidemocratico, non credo che Appendino e Raggi siano d’accordo, altrimenti non sarebbero state elette...».

Intanto a Montecitorio, la mozione di Sinistra Italiana anti-Italicum oggi al voto in aula, avvia un primo confronto tra le forze politiche. Il Pd col capogruppo Ettore Rosato lavora a una mozione di maggioranza, dopo che Ap ha fatto sapere di voler presentare un proprio testo. «Si sta lavorando e l’obiettivo è quella di una gestione condivisa del dibattito in Aula», spiega Lorenzo Guerini. Rosato vede la cosa a portata: «Ci sarà una mozione della maggioranza e troveremo una soluzione che farà fare un passo avanti a tutti. Sono ottimista». Rosato lavora a una mozione unitaria di maggioranza ma non tutti i deputati dem seguiranno il capogruppo. La minoranza Pd non sarà della partita. Al momento, la linea resta quella di dire sì soltanto a una mozione accompagnata da una proposta concreta di modifica dell'Italicum. In quanto ai deputati del M5S in Commissione Affari Costituzionali, sono categorici: «L’Italicum va cancellato tout court in quanto non è una legge migliorabile perché è antidemocratica e incostituzionale».

