Raggi delude la stampa estera (amica)

Sono passati giusto tre mesi da quando la stampa estera aveva accolto l’elezione di Virginia Raggi a sindaco di Roma Capitale come una "rivoluzione" in grado di cambiare il destino non solo dei romani ma dell’Italia intera. Il primo sindaco donna della Città eterna, rappresentante di uno schieramento antipolitico e antipartitico. Un "omaggio" ricompensato dalla stessa Raggi che tenne la sua prima, unica, conferenza da neo eletta proprio nella sede capitolina della Stampa estera. A tre mesi di distanza tuttavia anche ben oltre il Grande Raccordo Anulare si sono accorti che a Roma c’è un problema. New York Times, The Guardian e Wall Street Journal hanno dedicato tre articoli accendendo i riflettori internazionali sul Campidoglio a 5 Stelle. Tutti sottolineano le difficoltà non...





Susanna Novelli