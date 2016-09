«Parisi si confronti nelle primarie Salvini? Dev’essere meno divisivo»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



«Abbiamo fatto un passo avanti, Parisi ha dichiarato che il leader non si autoproclama. Bene, ma occorre aggiungere che non può proclamarsi nemmeno con regio decreto».

«Le primarie sono uno strumento di legittimazione popolare, non un dogma. Servono a coinvolgere i cittadini nel confronto tra più candidati e tra più proposte programmatiche. Se il partito di Parisi avesse voluto avrebbe potuto metterle come condizione del naufragato "patto del Nazareno", sottoponendole al controllo delle istituzioni invece che dei partiti».

«Il punto è questo: si è d’accordo o no a sottoporsi a procedure democratiche? Perché se si smantellano i partiti ritenendoli farraginosi, corrosi da lotte intestine, fino a trasformare i congressi in vetrine mediatiche non si può bloccare anche la democrazia diretta, semplicemente perché non ci sarebbe più democrazia. O mediata o diretta la democrazia è il principio su cui si fondano le nostre istituzioni e deve essere concretizzata».

Salvini sembra essere sempre intenzionato a trasformare la Lega in un partito nazionale. Come gestirete in futuro i rapporti con il Carroccio?

«Auspichiamo un’evoluzione della Lega, un congresso straordinario dove venga defalcata la secessione dall’articolo 1 dello Statuto e una comune battaglia contro lo sfruttamento degli immigrati da parte delle coop risse e bianche, ma anche dei trafficanti di uomini, degli scafisti e del caporalato occidentale. Non sono gli immigrati a dover essere attaccati, sono coloro che li usano per i loro scopi loschi».

«Chi vince le primarie su un comune terreno di valori e progetti è leader di coalizione, ma occorre tener presente che il leader deve essere persona di sintesi e non un capo fazione facinoroso».

«FdI la sua scelta l’ha fatta da tempo e l’ha rinverdita sabato scorso con il primo referendum propositivo realizzato in oltre cento città italiane. I risultati non sono scientifici, certo, ma indicano un umore diffuso tra gli italiani di cui la politica deve farsi carico. Gli italiani vogliono votare direttamente il Presidente della Repubblica, esigono un tetto massimo alle tasse, bocciano la riforma Renzi, sono seccati dai diktat di Bruxelles e disponibili ad abbandonare l’euro, esigono un’inversione di rotta radicale su immigrazione e integralismo islamico. Il governo conosce bene queste tendenze, ma le ignora perché l’intellighentia rossa da anni ormai è infastidita dal sentimento popolare».

«Giocheremo le nostre carte al momento opportuno, per ora abbiamo dimostrato con oltre il 20% di consensi nella Capitale e con candidature di disturbo in campo che Giorgia è un leader e può rappresentare una delle possibili soluzioni per il centrodestra. Non lo ha deciso un uomo né lo hanno imposto lobby né lo si è sancito in una convention. È stato il verdetto dei cittadini».

Luigi Frasca