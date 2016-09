Oltre 150 mila al referendum di FdI

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Al via il primo referendum propositivo organizzato da Fratelli d'Italia. In più di 300 Comuni è stato possibile esprimere il proprio parere sui contenuti che devono essere alla base di una credibile ricostruzione del centrodestra. 500 i seggi nei quali più di 1000 volontari hanno raccolto le schede contenenti le indicazioni sugli otto quesiti posti. La partecipazione è arrivata a superare le 150 mila unità contemplando anche il voto online e le rilevazioni attraverso l’invio di mail alla banca dati di FdI.

Il maltempo è stato l'unico ostacolo a un risultato ancor più clamoroso ma è di tutta evidenza che la positiva risposta chiude a qualsiasi possibilità di costruire una proposta credibile con alchimie di palazzo.

Le 7 domande su 8 di interesse nazionale – quella sull’operato dei sindaci è ovviamente legata ai singoli comuni – hanno ottenuto questi risultati: referendum costituzionale di Renzi: No 85,6% Si 14,4%; elezione diretta del capo dell’esecutivo: Si 92,4 % No 7,6%; tetto alle tasse in costituzione: Si 87,1 % No 12,9%; introduzione del reato di integralismo islamico Si 86,4% No 13,6%;dimissioni di Renzi e ritorno alle urne in caso di vittoria del no al referendum: Si 90,3% No 9,7%; missione militare internazionale e redistribuzione equa dei profughi: Si 96,8% No 3,2%; uscita dall’Euro dopo il referendum in Gran Bretagna: Si 68,9% No 31,1%. «Dall’elaborazione dei dati arriva una importante conferma della sintonia tra le battaglie attuate e i convincimenti del nostro Popolo» spiega Francesco Lollobrigida responsabile organizzazione FdI.

Leo.Ven.