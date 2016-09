Loghi a peso d’oro L’ultimo scandalo Rai

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nel bel mezzo della bufera di polemiche scatenate in Rai per le cariche date a personaggi esterni all’azienda, all’angolo di Viale Mazzini fa capolino un altro scandalo: quello dei nuovi loghi delle reti commissionati per una cifra «altissima» a una azienda esterna. Il «la» alla vicenda è stato dato dalla rivista online L’Ultima Ribattuta - Notizie e retroscena che i media nascondono, diretta da Guido Paglia. In un articolo di Mario Basso del 13 settembre si denunciavano «I nuovi loghi Rai brutti, poco funzionali e costati tantissimo»...





VUOI CONTINUARE A LEGGERE? CLICCA QUI

Antonio Angeli