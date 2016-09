La lingua italiana svenduta per il «Sì» al referendum

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Politica



Nell’Italia ai tempi del renzismo può capitare che in un pezzo di Paese, fra qualche giorno, potrebbe non essere più possibile «leggere» le indicazioni toponomastiche in italiano ma solo in tedesco. Avete capito bene. Solo per fare un esempio, la celebre «Vetta d’Italia» potrebbe ben presto chiamarsi con l’impronunciabile dizione di «Glockenkarkopf». Il Tempo è venuto in possesso degli atti preparatori della riforma che venerdì, nella provincia autonoma di Bolzano, la cosiddetta «Commissione dei Sei» - un organo che comprende Stato e Provincia - tratterà della cancellazione del 57% della forma italiana di nomi di montagne, passi, laghi, corsi d’acqua e località. Per l’esattezza, circa 800 denominazioni che non avranno una forma anche italiana, considerando solo il primo blocco sotto esame.

C’è chi tutto questo lo chiama apertamente e da tempo «pulizia etnica» nei confronti degli italiani, chi «pulizia linguistica»: di certo fa effetto l’eventualità di dover chiamare da domani Malga dei Buoi con «Ochsenalm». Se da una parte tutto ciò fa capo all’annosa questione altoatesina - vicenda esplosa nei primi anni ’60 con episodi che sfociarono anche in atti di terrorismo nei confronti delle forze dell’ordine da parte di gruppi separatisti filo-austriaci - dall’altra, a quanto denuncia a Il Tempo Alessandro Urzì, consigliere regionale e provinciale e unico esponente eletto del centrodestra a Bolzano, uno scenario così umiliante e inaccettabile per la minoranza italiana del luogo sarebbe frutto di un’accelerazione sospetta e quindi di un accordo tra governo e partito di maggioranza locale, l’Svp (Südtiroler Volkspartei), «in cambio di un "sì" al referendum costituzionale». Ma andiamo con ordine.



UNA TERRA DA SEMPRE CONTESA

Il problema nasce storicamente perché nella provincia di Bolzano convivono comunità linguistiche diverse: una maggioranza tedesca (quasi 3/4 della popolazione), una minoranza italiana (poco meno di un quarto) e una piccola rappresentanza ladina (4%). A fronte del revanscismo della maggioranza tedesca, la Svp ha già ottenuto su diversi contesti (dal pubblico impiego alle comunicazioni alla cittadinanza) l’uso della doppia lingua: un provvedimento riconosciuto come doveroso anche dalla stessa popolazione di lingua italiana. Da anni, però, la Svp sta tentando di limitare lo stesso bilinguismo nella toponomastica, con l’obiettivo - denuncia gran parte della minoranza di lingua italiana - di ridurre drasticamente il numero delle denominazioni in italiano. Il problema del bilinguismo si è presentato drammaticamente anche nel 2009 quando scatenò diverse polemiche la campagna di segnaletica monolingue in tedesco da parte dell’Alpenverein Südtirol (il corrispondente del Club alpino italiano): con cartelli che non rispettavano lo Statuto. Ciò costrinse il governo di allora, di centrodestra, a trovare un accordo tra il ministro per gli Affari regionali Fitto e il presidente della Provincia Durnwalder che non produsse però l’esito sperato. Nel 2012 il Consiglio provinciale - con una forzatura - approvò una discussa legge che apriva la strada a un processo di riduzione del numero di denominazioni bilingue. Davanti a questo, allora, il Governo Monti fece ricorso alla Corte costituzionale contestando il provvedimento.



NON È SOLO DISPUTA LINGUISTICA

Le richieste «politiche» della maggioranza linguistica tedesca cozzano però con lo Statuto di Autonomia che dispone che la Provincia di Bolzano abbia sì competenza in materia di disciplina della toponomastica «fermo restando l’obbligo della bilinguità»: insomma, non è discutibile che anche quella italiana sia la lingua ufficiale. Col pretesto che si tratti di nomi posticci (introdotti solo nel ‘900), non corrispondenti all’antico uso cioè, la Svp da parte sua pretende da tempo di abolire la denominazione in lingua italiana per ciò che riguarda montagne, laghetti, alpeggi etc.: tutto ciò in base a una discussa bozza di accordo che contempla il cavillo introdotto, dopo varie polemiche, sull’«l’uso storico» rispetto al principio statutario. La minoranza italiana davanti a questo risponde invece che dopo cento anni questo patrimonio linguistico è vivo e non sopprimibile e che ciò oltretutto costituirebbe «una violenza assoluta verso la comunità italiana».



IL RAGGIRO DEL GOVERNO

In questa polemica così accesa e lacerante per un’intera comunità si inserisce a questo punto il governo Renzi. Come risulta dai documenti preparatori il prossimo 23 settembre - dopodomani - la Commissione dei Sei discuterà su una norma di attuazione che intende definire i nuovi criteri per la limitazione dell’applicazione del principio del bilinguismo nella toponomastica in Alto Adige. Coincidenza temporale sospetta dato che il trentennale contenzioso è ancora pendente e un pronunciamento della Corte - atteso guarda caso per il 4 ottobre - ribadirebbe l’intangibilità costituzionale del bilinguismo nella toponomastica e l’obbligo della Provincia di attenervisi. Per questo motivo, come denuncia Urzì, «la Provincia da tempo cerca di bypassare il pronunciamento per trovare una soluzione politica sulla base dell’intesa più recente fra l’allora presidente Luis Durnwalder e l’allora ministro degli Affari regionali Delrio». Con il contenuto di quest’accordo - dove si legge come le parti con questo «si impegnano a superare il contenzioso pendente davanti alla Corte costituzionale» - la norma di attuazione riprende il principio cardine dell’accordo tentato con l’allora ministro Fitto, che smonta il principio statutario del bilinguismo assoluto introducendo il concetto dell’uso, ma - spiega ancora il consigliere - «l’attuale bozza toglie addirittura la scientificità della "selezione" dei toponimi in nome di un’accettazione totale dell’abbattimento della toponomastica in lingua italiana. Svende cioè la nostra lingua e il nome delle nostre montagne sull’altare di un accordo politico». Fatto ancora più grave, questo, perché con la norma di attuazione il Parlamento verrebbe esautorato dalla sua funzione grazie al fatto che queste entrano in vigore con provvedimento del solo governo e hanno rango costituzionale (esattamente come lo Statuto).



LA DENUNCIA

«Di fatto sei persone, espressione di Governo e Provincia, ossia Svp e Pd, nel segreto più totale – accusa Urzì non nascondendo una espressione infastidita - stanno trattando l’ipotesi di una norma che definirà nuovi criteri per reinterpretare il principio assoluto del bilinguismo nella toponomastica. Sarà la premessa, se non ci sarà un ripensamento, per il completamento dell’opera e l’operazione di scrematura degli altri nomi di luogo in lingua italiana ancora non esaminati, altri 5.500. E sarà strage anche qui». Urzì ne fa una questione identitaria e nazionale: «E non mi si dica che è una questione locale! I nomi di luogo sono certamente l’ossatura della nostra identità in Alto Adige, ci siamo cresciuti e appartengono alle nostre memorie più care, ma sono anche un diritto per ogni altro cittadino italiano, ovunque risieda. Non è concepibile che in un pezzo del nostro Paese la lingua italiana sia abolita sulla base di un processo politico: qui si sta barattando di fatto un “sì” al referendum di cui Renzi e il governo hanno estremo bisogno con l’identità stessa di un’intera comunità. Un delitto».

Antonio Rapisarda