La compravendita di senatori è prescritta

È finita come era previsto che finisse. Il processo sulla presunta compravendita di senatori, che vede alla sbarra Silvio Berlusconi, è prescritto. Più precisamente, il sostituto procuratore generale di Napoli, Simona Di Monte, al termine di una requisitoria durata tre ore, ha chiesto al giudice che sia confermata la responsabilità del Cav (sancita dalla condanna a tre anni e mezzo in primo grado) ma che, contemporaneamente, sia dichiarata la prescrizione. I fatti sono noti. Al leader di Forza Italia e all’ex direttore dell’Avanti, Valter Lavitola (anche lui condannato nel primo processo), viene contestato di aver comprato il passaggio di alcuni senatori da sinistra a destra, nel biennio 2006-2008, al fine di determinare la caduta del governo guidato da Romano Prodi. Il «grande accusatore» è proprio un ex inquilino di palazzo Madama, Sergio De Gregorio, che mollò l’Italia dei Valori per approdare al centrodestra. Nelle motivazioni alla sentenza di primo grado, i giudici scrissero...





Luca Rocca